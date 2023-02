Pensiero e Azione. Meritocrazia e solidarietà. Il case-history della fabbrica comunità, giovedì 16 a San Leucio con Ugl.

Giovedì 16 febbraio, presso le Seterie di San Leucio di Caserta, si terrà la prima tappa del tour di conferenze UGL “Pensiero e Azione. Meritocrazia e solidarietà. Il case-history della fabbrica comunità”. Al centro dell’evento, le nuove prospettive di tutela per i lavoratori alla luce dello scenario attuale. L’incontro si terrà in un luogo particolarmente simbolico in quanto alla fine del 1700, presso le Seterie di San Leucio di Caserta, nacque il primo esempio di Fabbrica-Comunità.

Prenderanno parte all’evento: Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL; Ferdinando Palumbo, Segretario UGL Caserta; Ornella Petillo, Segretario UGL Autonomie; l’On. Marco Cerreto (FDI).

È possibile seguire la diretta Facebook al link seguente:

https://www.facebook.com/unionegeneralelavoro