Pnrr, Mazzotta: spesi 45 miliardi, 40% al Sud

Per il Pnrr sono stati spesi “circa 45 miliardi” mentre i progetti che il Piano sta finanziando registrati, ad oggi, sono “266.500 per un valore di circa 134 miliardi”. A snocciolare i dati è Biagio Mazzotta, Ragioniere generale dello Stato, intervenendo all’ultima giornata del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli.

“Il Sud, di questi 266mila ne ha circa il 40%, ossia 106.600 più o meno, con una quota in termini di risorse di circa 50, appena sotto i 50 miliardi – ha proseguito – Solo perché ci troviamo a Napoli, ricordo solo la Campania, ne ha 26.700 di questi progetti per circa 12 miliardi.

Il Pnrr “ha a disposizione 194 miliardi – ha ricordato Mazzotta – Con l’ultima previsione è passato da sei a sette missioni. Sono aumentati tutti gli obiettivi. Abbiamo 66 riforme, 150 investimenti e 617 obiettivi da raggiungere”.

Il Ragioniere generale dello Stato ha poi concluso: “La rimodulazione del piano ha definanziato circa 22 miliardi di spese, incrementato a 3 e poi revisionato una serie di scadenze”.(Askanews)