Poste, da martedì 14 riaprono 14 uffici postali a Napoli e provincia.

A partire dal 14 tornano pienamente operativi altri 13 Uffici Postali della provincia di Napoli, il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, ha continuato a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Napoli è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass a tutela del pubblico e dei lavoratori e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi.

Poste Italiane invita i cittadini a recarsi negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e, ove possibile, dotati di dispositivi di protezione personale come guanti e mascherina, mantenendo in ogni caso obbligatoriamente le distanze di sicurezza sia all’esterno che all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.

l’elenco degli uffici aperti:

NAPOLI 65

AFRAGOLA 2

LICOLA DI POZZUOLI

PANZA

SELVE

AROLA DI VICO EQUENSE

CAPO SORRENTO

GARGANI

MONTICCHIO DI MASSA LUBRENSE

POLVICA DI NOLA

SAN LAZZARO

SEIANO

TORRE ANNUNZIATA 2