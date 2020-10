Poste Italiane, chiusura per lavori Ufficio 72 a Pianura.

Poste Italiane comunica che fino al 10 ottobre l’Ufficio Postale di Napoli succursale 72, in strada Comunale Catena, 83, nel quartiere di Pianura, sospenderà le attività per necessari interventi di restyling e miglioramento strutturale.

Per tutti i servizi postali e finanziari, saranno disponibili le sedi di Napoli succursale 80, in via Parroco Simeoli, 6, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e quella di Napoli Soccavo Centro, in via Provinciale Montagna Spaccata, 2, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.