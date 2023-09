Poste Italiane, Edufin 6° convegno in provincia di Napoli

Oggi, 28 settembre alle 16:30 i cittadini della provincia di Napoli potranno partecipare al sesto appuntamento del ciclo di nove convegni web di Educazione Finanziaria del 2023 dal titolo “Benessere di vita dei giovani: 8 buoni motivi per migliorare il futuro della nostra società”.

Gli incontri accessibili gratuitamente, previa registrazione, si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live e per tutta la durata dell’evento i partecipanti potranno interagire via chat con i relatori e con gli esperti di Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste Italiane.

Durante la sessione, i relatori Roberto Pugliesi, Responsabile Educazione Finanziaria della Corporate University di Poste Italiane, e Andrea Costagliola Di Polidoro, Responsabile Digital Engagement & Sales, spiegheranno quanto è importante educare le giovani generazioni al linguaggio finanziario, ad avere consapevolezza delle loro scelte e di come rendere il mondo “un po’ migliore di come l’hanno trovato”. Ci sono 8 buoni motivi per migliorare il futuro della nostra società.

Per registrarsi e partecipare gratuitamente al webinar basta cliccare su

https://www.posteitaliane.it/prenota-evento?idEvento=6CWBP&isFromUp=true

oppure inquadrare il QRCode riportato qui accanto