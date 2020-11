Poste, lavori all’Ufficio Postale di Caivano, sabato 14 riapre Forio d’Ischia.

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Caivano, in via Pietro Rosano SNC, resterà chiuso fino al 19 novembre per consentire lavori di restyling. Tutti i servizi postali e finanziari, saranno disponibili presso le sedi di Crispano, via Torino, 17, e quella di Cardito, via Sa. Biagio Mugione SNC, entrambe con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane comunica che dal 9 al 14 novembre, l’Ufficio Postale di Forio, in corso Matteo Verde, 57, sospenderà le attività per lavori di restyling. Per tutti i servizi postali e finanziari, saranno disponibili le sedi di Panza, in via Provinciale Panza, 270, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e quella di Porto D’Ischia, in via Alfredo De Luca SNC, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.