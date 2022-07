Precariato pubblico Navigator, la lettera al Ministro Orlando.

Si allega la lettera in oggetto inviata al Ministro del Lavoro Andrea Orlando dall’Associazione Nazionale Navigator con preghiera di divulgazione e si ringrazia in anticipo, restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione sulla questione in Campania che si presenta molto critica per 275 lavoratori, attualmente “sospesi” in un limbo istituzionale che li rende disoccupati e privi di tutele pur essendo formalmente contrattualizzati, caso unico in Italia.

Si riporta, difatti, da tale lettera quanto denunciato in merito:

“..il caso della Campania, Regione che, non soltanto presenta tassi di disoccupazione tra i più alti in Europa ed il maggior numero di beneficiari del Reddito di Cittadinanza, ma che – ben lungi dall’aver provveduto al completamento del piano di potenziamento dei centri per l’impiego – delle 1840 unità aggiuntive di personale previste dal suddetto piano ha di fatto espletato un unico concorso per 641 posti, peraltro nemmeno coperti completamente dalle nuove assunzioni.

In Campania, dal 1°giugno al 31 luglio, i collaboratori di Anpal Servizi sono assunti con un contratto contenente una clausola sospensiva, che ne sospende appunto l’efficacia per una presunta indisponibilità della Regione – di cui ad oggi non risultano comunicazioni formali – e che li priva di fatto della retribuzione e del diritto ad accedere all’indennità di disoccupazione che spetterebbe loro in virtù del lavoro svolto fino ad oggi. Tale circostanza, verificatasi in spregio a quanto disposto con decreto legislativo n. 50/2022 all’articolo 34 e di un’intesa vigente fino al 31/12/2022 sottoscritta tra Regione Campania ed Anpal Servizi – che conferisce a quest’ultima totale autonomia sul personale da destinare all’assistenza tecnica dei centri per l’impiego – permane nel più assordante silenzio istituzionale”.

Certi dell’interesse, siamo a conoscenza – come anche evidenziato nella lettera – che anche in Campania un considerevole numero di navigator hanno già dato mandato ad un importante studio legale giuslavorista per il riconoscimento dei loro diritti.

