Firmato protocollo di intesa tra Ordine Architetti di Napoli e il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione a Ischia

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, insieme agli Ordini degli Ingegneri, dei Geologi e del Collegio dei Geometri, hanno sottoscritto oggi con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione a Ischia, On. Giovanni Legnini, un Protocollo d’Intesa per l’affidamento di incarichi per la ricostruzione ed il ripristino dell’agibilità post sisma e post frana degli immobili privati danneggiati dagli eventi che hanno colpito l’isola.

L’obiettivo principale del Protocollo è l’accelerazione delle fasi di progettazione, redazione e consegna della documentazione allegata alle istanze di contributo per interventi di riparazione e/o ricostruzione degli immobili danneggiati.

“Questa è un’importante occasione non solo di natura professionale per i nostri iscritti ma anche dall’alto valore etico e sociale per la figura dell’architetto – spiega il Presidente dell’Ordine, Lorenzo Capobianco – grazie a questo protocollo promosso dal Commissario Straordinario e immediatamente accolto con favore dal nostro Ordine, sarà possibile accelerare per i cittadini dell’isola il rientro nelle proprie case. Nei prossimi giorni pubblicheremo sul nostro sito la manifestazione d’interesse per i nostri iscritti e tutte le indicazioni operative per aderire all’iniziativa”.