Politica e Potere, corso per giornalisti giovedì 29 al Chiostro di Sant’Andrea delle Dame

“Politica e potere” è il corso valido per la formazione continua obbligatoria dei giornalisti che si terrà a Napoli il 29 febbraio, dalle ore 10, presso l’Università Vanvitelli, Aula degli affreschi – chiostro di Sant’Andrea delle Dame (Via De Crecchio 6). Il corso, che vale 4 crediti formativi, è tenuto dal professor Andrea Millefiorini, docente di Sociologia politica, autore di saggi e lezioni sull’argomento. Si tratta del primo di uno degli appuntamenti organizzati dal Sindacato unitario giornalisti della Campania in collaborazione con l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Saluti:

Fabrizio Cappella – responsabile formazione SUGC

Claudio Silvestri – segretario generale aggiunto FNSI

Relatore:

Andrea Millefiorini: docente di Sociologia politica Dipartimento di Psicologia Università “Vanvitelli”

Per prenotarsi accedere con le proprie credenziali alla piattaforma www.formazionegiornalisti.it e cliccare sul seguente link:

https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/65814ca6-7a11-42e0-85be-eea62bc426fa