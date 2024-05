Primo Congresso Nazionale dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica: Trasformazione, Innovazione ed Etica per il Futuro della Professione

Si è svolto sabato scorso a Napoli il primo congresso della Commissione di albo nazionale dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica (Terp), della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.

Più di 200 i Tecnici della riabilitazione psichiatrica nel capoluogo campano accorsi da tutta Italia per discutere e confrontarsi sulle sfide che attendono questa professione. “Le prospettive del Terp nel sistema salute: trasforma-azione, innovazione, etica” «è il titolo che abbiamo scelto per questo importante evento, lo abbiamo scelto, pensando alla visione di insieme che il TeRP ha all’interno del sistema sanitario. – è il commento di Roberta Famulari, Presidente della Commissione di albo nazionale – Voglio sottolineare la valenza che le tre parole, trasformazione, innovazione ed etica, ben scandite nel titolo del congresso, rappresentano, non solo a livello sistemico, ma anche rispetto alla dimensione dell’agire riabilitativo di ogni TeRP nel quotidiano».

L’evento che si è tenuto all’interno del complesso monumentale “Donna regina”, ha visto la partecipazione di Istituzioni, docenti universitari, ricercatori, esperti del settore che hanno riempito la giornata dei lavori congressuale, dibattendo sui temi di maggior interesse dei Tecnici di riabilitazione psichiatrica, attraverso un approccio critico e costruttivo.

Ha aperto i saluti istituzionali Teresa Calandra, Presidente della FNO TSRM e PSTRP, che ha sottolineato «Dati dell’OMS ci indicano un’alta percentuale di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, di questa tanti, troppi, sono giovani con disagi della salute mentale.

È dalla prevenzione primaria e dal territorio che bisogna ripartire, ambiti in cui i TeRP sono chiamati a dare il loro contributo significativo e prezioso, purtroppo ancora troppo poco valorizzato».

A seguire Armida Mucci, Professoressa ordinaria di Psichiatria dell’Università della Campania “L.Vanvitelli”, Franco Ascolese, Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, Erminia della Corte, Presidente della Commissione di albo Terp dell’Ordine TSRM e PSTRP di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, Carmine Pecoraro, Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno, Maria De Angelis, Presidente della Commissione di albo Terp di Salerno.

I lavori sono stati aperti da Andrea Fiorillo, Professore di Psichiatria, presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la cui lezione magistrale sui determinanti biopsicosociali della salute mentale ha suscitato grande interesse e dibattito tra i presenti.

Le sessioni successive hanno affrontato il tema della nuova organizzazione dei servizi sanitari, mettendo in evidenza l’importanza di un approccio vicino alla comunità.

Nel corso della giornata sono stati trattati anche argomenti cruciali come l’evoluzione dei profili professionali, il rapporto tra fabbisogno professionale e organizzazione dei servizi, e il ruolo del Tecnico della riabilitazione psichiatrica nei servizi di prossimità.

Il pomeriggio è stato dedicato a tematiche quali la formazione universitaria del Terp e le sfide future, l’etica e la deontologia nel settore della salute mentale, nonché la presentazione del position paper sull’attività di valutazione del funzionamento cognitivo.

Il convegno si è concluso con la chiusura dei lavori, lasciando spazio alla riflessione e alla progettazione di future iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi e l’assistenza alle persone con disturbi mentali.