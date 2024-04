Raduno Estivo dei Notai 7 e 8 giugno a Capri

Giunge quest’anno alla sua 14° edizione, l’atteso appuntamento con il Raduno Estivo dei Notai d’Italia con il patrocinio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia e della Città di Capri.

Il Convegno di Capri, nato da un’idea del Notaio Luca Domenici, fondatore, promotore e

coordinatore scientifico dell’evento, rappresenta annualmente un punto di ritrovo per i Notai provenienti da tutta Italia e per le Istituzioni Notarili.

Il Convegno è un evento che coniuga l’aggiornamento professionale grazie alla presenza di illustri relatori con momenti conviviali in una cornice unica al mondo.

Sin dalla sua prima edizione l’evento si è sempre contraddistinto per il valore scientifico del

programma e la qualità indiscussa dei relatori invitati tra: Notai, Professori ed Avvocati.

Negli anni il Raduno ha sempre avuto il piacere di ospitare i Presidenti delle massime cariche Istituzionali, Consiglio Nazionale del Notariato, Cassa Nazionale del Notariato, Fondazione Italiana del Notariato, Notartel, i quali hanno immancabilmente contribuito a rendere questo appuntamento prestigioso ed imperdibile.

I Notai che hanno preso parte alle precedenti edizioni del Raduno a Capri attendono con

entusiasmo questo appuntamento, che è in grado di regalare un’esperienza unica nel suo genere.

Quest’anno si affronterà il tema della certezza degli atti notarili e di quella delle

donazioni.

La certezza degli atti notarili perché tutti gli atti notarili, avendo il notaio come filtro di legalità, rendono certo l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio stesso, garantendo il buon esito della commerciabilità dei beni ed in genere di tutte le operazioni commerciali.

In particolare, si approfondirà il tema delle donazioni, tanto caro e delicato all’interno delle famiglie.

Si tratteranno le varie tipologie di donazioni che vengono poste in essere, o che possono essere poste in essere, al fine di garantire la volontà del donante.

Si affronterà la donazione come strumento per beneficiare determinati soggetti e si dimostrerà come la stessa può essere un atto sicuro perchè ci sono innumerevoli strumenti contestuali e successivi per far si che le donazioni restino sicure e non creino problematiche di alcun tipo per la circolazione dei beni.

Saranno approfondite, quindi, tutte le provenienze donative nelle varie tipologie anche alla luce delle ultime sentenze ed orientamenti dottrinali, nonché le possibili modifiche legislative.

Tutto questo alla presenza dei maggiori esperti in materia oltre alla partecipazione del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Giulio Biino, del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato Vincenzo Pappa Monteforte e del Presidente di Roma Marco Forcella.

Programma_RadunoEstivoNotai_2024

Arrivederci a Capri!