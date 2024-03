Soluzioni innovative per l’Agricoltura biologica: intervista ad Aniello Esposito Palermo, titolare di Raggioverde Srl

Raggioverde Srl è un’azienda leader nel settore della nutrizione vegetale e del Bio-controllo, offre soluzioni innovative al settore come fertilizzanti speciali, biostimolanti e induttori di resistenza. L’azienda nasce da una forte passione per l’innovazione in agricoltura e da questa prendono forma le soluzioni per la nutrizione e la cura delle piante. RAGGIOVERDE Srl nel suo know how ha una profonda conoscenza delle materie prime e della fisiologia vegetale e questo fa si che fornisca al mercato soluzioni e prodotti che migliorano la qualità e la quantità delle produzioni agricole, ottimizzando le risorse in modo sostenibile.

Oggi abbiamo il piacere di parlare con Aniello Esposito Palermo, imprenditore alla guida di RAGGIOVERDE Srl, per scoprire di più della gamma di prodotti Vivo Biosolution, linea dedicata all’agricoltura biologica.

D: Buongiorno, Aniello. Grazie per averci concesso questa intervista. Potrebbe iniziare raccontandoci la storia di Vivo Biosolution e come si inserisce nella filosofia di Raggioverde Srl?

Aniello Esposito Palermo: Buongiorno a voi e grazie per l’interesse verso la nostra azienda. Vivo Biosolution nasce dalla nostra passione per l’innovazione applicata al settore agricolo e dalla volontà di offrire al mercato soluzioni efficaci e sostenibili. Con oltre 25 anni di esperienza, abbiamo sviluppato una gamma di biopromotori naturali che rispondono alle esigenze di un’agricoltura avanzata, migliorando la qualità e la quantità delle produzioni nel rispetto dell’ambiente.

D: Quali sono le caratteristiche principali dei prodotti Vivo biosolution che li distinguono nel mercato?

Aniello Esposito Palermo: I nostri prodotti sono il risultato di un lungo processo di ricerca e sperimentazione, che va dalla selezione accurata delle materie prime fino alle prove in campo in collaborazione con enti di ricerca e centri di saggio. Ciò che rende unica la gamma Vivo è l’utilizzo di sostanze bioattive di origine vegetale, estratte con tecnologie a basso impatto ambientale. Questo approccio ci permette di offrire soluzioni che esaltano il potenziale genetico delle piante in ogni fase della loro crescita, garantendo al contempo una produzione agricola di alta qualità e sostenibile.

D: Come Raggioverde Srl supporta gli agricoltori nell’utilizzo dei prodotti Vivo biosolution?Aniello Esposito Palermo: La nostra azienda opera con un team di professionisti altamente qualificati che forniscono supporto tecnico e commerciale agli agricoltori e ai distributori. Crediamo fortemente nel valore della formazione e investiamo continuamente nella ricerca di giovani talenti e nella loro crescita professionale. Il nostro obiettivo è garantire all’utilizzatore la corretta consulenza nell’impiego delle soluzioni a catalogo, per affrontare e risolvere qualsiasi problematica agronomica e gestionale. Un team di professionisti per offrire soluzioni che apportano un valore concreto e economicamente sostenibile.

D: Quali sono le prospettive future per Vivo biosolution e Raggioverde Srl?

Aniello Esposito Palermo: Guardiamo al futuro con ottimismo e continuiamo a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni per l’agricoltura. Il nostro obiettivo è rimanere all’avanguardia nel settore, offrendo prodotti che non solo rispettino l’ambiente ma contribuiscano anche a migliorare la sostenibilità dell’agricoltura globale. Con Vivo biosolution, vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per gli agricoltori che cercano di produrre in modo più sano e sostenibile.

D: Grazie, Aniello, per le sue preziose informazioni e per il suo impegno verso un’agricoltura più sostenibile.

Aniello Esposito Palermo: Grazie a voi per l’opportunità di condividere la nostra visione e i nostri sforzi per un futuro più verde.

