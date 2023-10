Sostenibilità, Graded entra nella guida “ESGmakers”

Rispetto dell’ambiente, responsabilità sociale e Governance: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, è stata inserita in “ESGmakers”, un’innovativa guida focalizzata sui protagonisti della sostenibilità. Il nuovo progetto editoriale in formato digitale è stato pensato da ESGnews per orientare operatori esperti e meno esperti che intendono muovere i propri passi nel mondo della sostenibilità.

Alla sua prima edizione, “ESGMakers” nasce per essere sia uno strumento operativo, dove trovare nomi e contatti di tutti i principali attori della trasformazione sostenibile, sia un documento divulgativo per comprendere il contributo che ciascuna organizzazione aziendale, finanziaria, istituzionale, di regolamentazione e di formazione può e deve dare per cambiare rotta e virare verso il raggiungimento dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Si tratta per Graded di un ulteriore risultato messo a segno sul fronte della sostenibilità dopo il “Certificato ELITE” assegnato a Parigi, nella prima settimana di settembre, dal Private Market di Euronext alle imprese che rispettano precisi criteri ESG.

Il riconoscimento di un percorso virtuoso avviato dalla Società fin dalla sua fondazione, orientando ogni singola decisione strategica – dalle scelte produttive alle attività di ricerca e sviluppo – al rispetto dell’ambiente, alla trasparenza, alla valorizzazione delle diversità, alla tutela della gender equality, alla tracciabilità dei dati, alla promozione e incentivazione della creatività dei giovani.