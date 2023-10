Strategie di recuiting, info utili per chi cerca lavoro, webinar di Poste Italiane mercoledì 18

Anche in provincia di Napoli tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 18 ottobre verrà trasmesso in diretta il webinar gratuito “L’innovazione digitale nelle strategie di Recruiting & Employer Branding: informazioni utili per chi cerca lavoro” nel corso del quale Federica d’Ambrosio, Professional in People Acquisition & Employer Branding, illustrerà le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel recruiting.

Le innovazioni digitali hanno determinato importanti cambiamenti nei processi di selezione accorciando le distanze tra domanda e offerta di lavoro. Grazie a software e piattaforme gestionali è possibile individuare i candidati potenziali in modo più rapido ed efficiente, selezionare le competenze chiave, i tratti di personalità desiderati e ottimizzare la pianificazione dei colloqui attraverso chatbot di recruiting.

L’employer branding è una risorsa essenziale per le aziende alla ricerca dei migliori talenti. Infatti, una brand awareness forte e positiva attira candidati di alta qualità che condividono i valori e la cultura dell’azienda, contribuisce al consolidamento della reputazione e al suo posizionamento anche in termini di marketing. Attraverso la comunicazione chiara dei valori aziendali e l’uso dei giusti strumenti, le aziende possono costruire una reputazione positiva come datore di lavoro e ottenere un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro. E spesso sono i dipendenti stessi i migliori ambasciatori del brand.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00, sarà possibile partecipare e presentare le domande via chat seguendo il link

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche e videopillole.

L'iniziativa può essere seguita sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.