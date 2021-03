Taglio del nastro per il Würth Store di Mugnano di Napoli: nuove referenze e promozioni esclusive per le imprese locali.

Ha aperto ieri il nuovo Würth Store a Mugnano di Napoli con oltre 5.000 prodotti in assortimento a servizio di artigiani e piccole medie imprese locali.

Il negozio, che ha una superficie commerciale di circa 400 metri quadri, è stato strutturato con la nuova veste grafica e la nuova comunicazione interna, per proseguire l’opera di espansione della rete Retail di Würth Italia.

Il nuovo Würth Store, sito in Via Pietro Nenni 36, Mugnano, segue i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 08.00 – 13.00/ 14.30 -18.00.

Il Würth Store di Mugnano di Napoli offre ai clienti prodotti specializzati di ferramenta, elettrici, d’idraulica, ma anche articoli per gli edili, i falegnami, i carpentieri ed i professionisti dell’Automotive e del Cargo. Numerosi i servizi offerti, come la consegna gratuita e il click and collect, e le promozioni valide fino al 30 aprile 2021.

L’ampio assortimento è inoltre formato dai dispositivi per la sicurezza individuale e prodotti per la sanificazione degli ambienti.

Per l’occasione è stata creata una pagina Facebook del negozio raggiungibile al link www.facebook.com/WurthNapoliMugnano dove trovare tutti i dettagli delle offerte e dei servizi offerti.