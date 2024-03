Tari, oggi scadenza 2a rata saldo

Il saldo sarà calcolato sulla base delle tariffe per l’anno 2023 , approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 30 maggio 2023 e per il quale verrà inviato un nuovo avviso.

Il vigente regolamento Tari , approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 19 giugno 2023 , prevede la riscossione del tributo in 4 rate, le prime 3 in acconto, nella misura del 75% dell’importo dovuto sulla base delle tariffe applicate per l’anno precedente (Deliberazione di C.C. n. 15 del 29 marzo 2019).

Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, la tassa rifiuti è dovuta da chiunque detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Il versamento della Tari è in autoliquidazione. Il contribuente è tenuto al versamento di quanto dovuto, alle scadenze previste, anche se non riceve l’avviso di pagamento. Per il calcolo della tassa dovuta e per la stampa dell’F24 è possibile utilizzare il simulatore di calcolo messo a disposizione dall’Ente collegandosi al seguente link: https://www.riscotel.it/calcolotari/napoli

L’ufficio invia gli avvisi di pagamento, prima della scadenza, tramite posta ordinaria. Se l’avviso non rispecchia la reale situazione del contribuente, lo stesso deve calcolare autonomamente la tassa da versare e comunicare all’ufficio TARI le eventuali variazioni da apportare alla propria posizione, inviando la relativa istanza via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

entrate.tari-tares-tarsu@pec.comune.napoli.it

entrate.tari-tares-tarsu@comune.napoli.it