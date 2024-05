Trasporto in Provincia, intesa Busitalia-Air-Eav per tutelare lavoratori

Martedì mattina presso gli uffici di Trenitalia in Roma alla presenza dell’ing. Corradi Amministratore Delegato Trenitalia e dell’ing. Cascone Presidente commissione

trasporti Regione Campania si sono incontrati:

Stefano Bonora

Umberto De Gregorio

Anthony Acconcia

Rispettivamente legali rappresentanti delle società Busitalia Sita Nord, EAV ed Air Campania in merito all’aggiudicazione a Busitalia del lotto 4 della procedura di gara

regionale.

Gli Amministratori delle Società citate hanno condiviso la necessità di proseguire un percorso che contribuisca a dare serenità a tutti i lavoratori coinvolti e ad operare

cercando di dare allo stesso tempo prospettive di un migliore servizio ai territori, il

tutto naturalmente nel rigoroso rispetto delle norme di riferimento e della lex

specialis di gara.

In particolare si è condivisa l’idea di programmare percorsi amministrativi che

garantiscano i rapporti di lavoro in continuità di salvaguardia dei livelli occupazionali

e, ove possibile, nella costanza del rapporto di lavoro in essere, attraverso opportune

soluzioni amministrative la cui individuazione sarà in carico ad un tavolo tecnico

istituito a tal fine dalle parti.

Ing. Stefano Bonora – Amministratore Delegato e Direttore Generale Busitalia Sita Nord srl

Dott. Umberto De Gregorio – Presidente C.d.A. e Direttore Generale EAV

Dott. Anthony Acconcia – Amministratore Unico e Direttore Generale AIR Campania spa

A margine dell’incontro l’Amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia, ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti dell’intesa raggiunta oggi. È il risultato del forte impegno dimostrato dagli Amministratori delle tre Società, nel proseguire un percorso che garantisce serenità a tutti i lavoratori interessati. La pianificazione di percorsi amministrativi così come il tavolo tecnico dedicato sono ulteriori segni della nostra determinazione nel garantire tranquillità ai dipendenti, attraverso un dialogo costruttivo e una visione condivisa».