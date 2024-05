Trasporto pubblico in Provincia, aggiudicataria Busitalia Campania

Il Gruppo FS prosegue il suo impegno verso l’intermodalità e l’innovazione nel settore dei trasporti, per un futuro del trasporto pubblico sempre più verde e integrato. L’intermodalità è una priorità e sono in arrivo sulle strade della Campania i nuovi autobus di Busitalia , società del Polo Passeggeri del Gruppo FS che prosegue il suo impegno per un trasporto pubblico locale sempre più complementare e integrato, garantendo una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e moderna, in piena sinergia con il trasporto ferroviario.

Con le due nuove concessioni Busitalia amplia ulteriormente la sua presenza in Italia nel mercato del trasporto pubblico locale. La società, che ha già messo a segno investimenti per introdurre nuovi autobus Euro 6 ed elettrici, e ha installato presso i depositi aziendali stazioni di ricarica per veicoli elettrici, rafforza così il proprio impegno nel ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e promuovere una mobilità sempre più sostenibile e di qualità.

L’offerta è attiva in Umbria con servizi su gomma urbani ed extraurbani. Gestisce inoltre i servizi con metropolitana leggera (Minimetrò), traghetti, funicolari e servizi di mobilità alternativa. In Veneto è attiva con la gestione dei servizi urbani ed extraurbani del Bacini di Padova e a Rovigo e in Campania con il servizio urbano ed extraurbano via autobus della Provincia di Salerno.