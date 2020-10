Unicredit Startup Your Life – Edizione 2020: premiati i progetti vincitori del concorso dedicato agli studenti degli istituti superiori.

Si è svolta oggi, in una versione totalmente digitale, la cerimonia di premiazione del concorso Startup Your Life – Edizione 2020, collegato all’omonimo programma di educazione finanziaria e imprenditoriale di UniCredit Social Impact Banking a cui hanno partecipato più di 300 scuole e dedicato agli studenti del triennio degli istituti superiori. L’evento è stato inserito tra le iniziative del Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Due i progetti vincitori assoluti, selezionati da una commissione di esperti:

– Jugaad: in lingua “hindi” significa trovare soluzioni intelligenti utilizzando ciò che è disponibile. Si tratta di una carta prepagata che incentiva l’utilizzo dei mezzi pubblici o di veicoli a basso impatto ambientale. Ogni volta che si utilizza questo tipo di servizio, vengono accreditati punti sulla carta che possono essere convertiti in denaro o in sconti per servizi o prodotti ecosostenibili. La proposta selezionata è stata sviluppata dalla III C dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II di Napoli.

– ITERO – Repetita iuvant: una nuova app che ha l’obiettivo di facilitare la ricerca e il contatto con i docenti, al fine di organizzare incontri e corsi per studenti che necessitano lezioni di approfondimento. L’idea vincitrice è stata presentata dalla classe III F SCI del Liceo Scientifico Aristotele di Roma.

I premiati riceveranno, come riconoscimento, tredici computer che saranno utilizzati dalle scuole a fini didattici, così da favorire un supporto alla digitalizzazione scolastica.

Sono state inoltre assegnate otto menzioni speciali. Tra le proposte inviate per la creazione di un prodotto/servizio di pagamento innovativo:

– Handle: modalità di pagamento che utilizza la tecnologia biometrica per trasferire somme di denaro attraverso la scansione del palmo della mano. Una app pensata per gli expert teen, realizzata dalla III F RIM dell’I.T.C Tosi di Busto Arsizio (MI) e premiata per la completezza di trattazione.

– Uniscansion – eyes: un’applicazione che permette di effettuare i pagamenti in modo innovativo e sicuro attraverso la scansione dell’iride. Tutte le operazioni verranno confermate dal sistema tramite messaggi inviati al cellulare del titolare. Il lavoro è stato presentato dalla III A AFM dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange di Torino e premiato per la creatività.

– Grillo Parlante Credit: carta prepagata innovativa che aiuta a gestire meglio il tempo cambiando colore in base ai comportamenti più o meno virtuosi. Sulla carta verranno accreditati dei punti in base ai successi scolastici e alle attività extrascolastiche come volontariato, sana alimentazione e attività fisica. Un progetto della III B SCI dell’I.S.S. Leonardo Da Vinci di Niscemi (CL), premiato per l’innovatività.

– Start Your Travel: carta prepagata che incentiva i giovani ad acquistare beni e servizi legati alla cultura, sport e tecnologia. Gli acquisti fanno maturare sulla carta dei crediti che premiano i comportamenti virtuosi degli utenti in tema di crescita personale, stimolando la cultura del risparmio. Un’idea della IV C del liceo B. Russel di Cles (TN), premiata per la chiarezza ed efficacia comunicativa.

Tra i progetti realizzati con l’obiettivo di creare una startup innovativa e attenta al sociale:

– Night & Day Bus S.R.L: servizio utile ed ecologico di trasporto, adatto anche alle persone con disabilità, che consente ai ragazzi di spostarsi in sicurezza per divertirsi o per conoscere il patrimonio culturale della propria città. È stato pensato dalla IV A AFM dell’I.I.S. Leopoldo Pirelli di Roma e premiato per la completezza di trattazione.

– The Elder is the Future: l’idea di business prevede la realizzazione di tessuti provenienti da riciclo delle bottiglie di plastica, bucce di arancia, vecchi jeans e tinti utilizzando coloranti naturali. Presentata dalla IV C SIA dell’I.I.S.S. Giannelli di Parabita (LE) è stata premiata per la creatività.

– Old but Fashion: un servizio che consente di dare nuova vita ai vecchi abiti, producendo abbigliamento realizzato su misura, di tendenza, che promuove l’economia circolare con attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Il lavoro della IV C dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II di Napoli è stato premiato per l’innovatività dell’idea di business.

– Youbike S.R.L: una startup che opera nel mercato del cicloturismo, offrendo un servizio di bike sharing di biciclette elettriche, tandem e risciò. Nell’offerta sono inclusi anche l’organizzazione di visite guidate ed eventi culturali per valorizzare il territorio. Ideato dalla IV A RIM dell’I.I.S. D. Zaccagna di Carrara (MS) e premiato per l’efficacia comunicativa.

“L’educazione finanziaria è una componente chiave di UniCredit Social Impact Banking – ha dichiarato Jean Pierre Mustier, CEO UniCredit. Sono orgoglioso di celebrare con successo la conclusione della terza edizione del programma Startup Your Life e lanciare la quarta per l’anno scolastico 2020/21. Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti, più di 1.200 solo nell’ultimo anno, che hanno supportato gli studenti nel nostro programma e ai volontari, dipendenti UniCredit ed ex dipendenti associati a UniGens, senza i quali questo progetto non sarebbe stato possibile”.

Startup Your Life -riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione tra i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – ha raggiunto, dal suo avvio nel 2017, più di 41mila studenti, erogando oltre 2.600.000 ore di formazione tra didattica e progettazione esperienziale, coinvolgendo circa 300 scuole ogni anno. A disposizione degli studenti una piattaforma digitale di cooperative learning e il tutoraggio di circa 400 educatori volontari tra dipendenti UniCredit ed ex dipendenti associati a UniGens, i cui interventi formativi vengono garantiti anche da remoto, assicurando la continuità del programma.

Nella nuova edizione verrà anche offerto gratuitamente a tutte le scuole un accesso ad applicativi specializzati per la didattica a distanza.

“Grazie al programma triennale Startup Your Life, UniCredit vuole favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e la consapevolezza economica dei giovani. Con questo progetto diamo la possibilità alle nuove generazioni di apprendere non solo le basi dell’economia affinché siano persone in grado di amministrare i propri beni e raggiungere un’indipendenza economica, ma anche di sperimentare come si fa impresa e scoprire i propri talenti professionali” ha affermato Laura Penna, Head of Group Social Impact Banking.