Zes, Confapi: ok allargamento, ma tutelare lavoro commissari

«L’allargamento a tutto il Sud Italia delle Zone economiche speciali è un’ottima notizia che va nella direzione di una riconquista della competitività del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese più sviluppate. Ma bisogna fare però attenzione a non vanificare il lavoro fin qui svolto dai commissari delle Zes esistenti».

A dirlo è Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli e responsabile Zes di Confapi nazionale.

«La proposta, cui anche l’Ue ha fornito un feedback positivo, è certamente interessante anche se dovrà essere dettagliata – ha aggiunto Marrone – per poter esprimere poi un giudizio più articolato. Per ora, stiamo parlando di una iniziativa meritevole di grande attenzione».

«L’allargamento a tutto il Sud Italia delle Zes non deve però assorbire e vanificare quanto già è stato fatto, in tema di politiche industriali e di sviluppo dei territori, dai commissari Zes attualmente in carica, ai quali – ha concluso Marrone – va un plauso per l’impegno e la capacità dimostrati nell’espletamento dell’incarico».