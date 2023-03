A 10 anni dalla scomparsa di Pietro Mennea doppio appuntamento mercoledì 29 all’Archivio di Stato.

All’Archivio di Stato di Napoli, doppio evento il 29 marzo, dalle ore 10:30 in onore del grande Pietro Mennea. Si comincia con un incontro con le scuole: “Ma che sei, Mennea? – Una leggenda dello Sport, un esempio per le giovani generazioni. Nel pomeriggio, inaugurazione della Mostra documentaria e incontro a cura dell’USSI, “Mennea, pagine di eroica fatica”

Son dieci anni che Pietro Paolo Mennea, atleta dei record, olimpionico che entusiasmò gli italiani, non c’è più. La sua carriera esemplare, fatta di sacrificio e impegno, è rimasta nella memoria di molti ma è sempre necessario promuoverla presso i più giovani, che non ebbero occasione di viverla e testimoniarla da parte di chi c’era e lo ha conosciuto.

L’Archivio di Stato di Napoli ha indirizzato la propria missione di diffusione della public history, valorizzando personaggi e fatti che contribuiscono a dipingere l’affresco della grande Storia.

Lo fa in quest’occasione, alleando istituzioni come l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e il CONI Campania e mondo associativo nazionale come l’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), presieduta da Gianfranco Coppola nonché collaborando con la RAI (Centro di Produzione RAI di Napoli e RAI Teche Napoli), l’Emeroteca e Biblioteca Tucci e la Colonnese editore.

Questo intreccio di partnership dà vita a un doppio incontro, di mattina e di pomeriggio, e a una mostra documentaria, con la partecipazione di un pubblico composito, costituito da una nutrita pattuglia di alunni delle scuole superiori, che rievocherà Pietro Mennea nelle vittorie dello sportivo e negl’insegnamenti dell’uomo e del professionista.

Un nutrito programma animerà la mattinata, in un evento che si svolgerà nella Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, in piazza Grande Archivio 5.

Eccone le tappe salienti della sessione antimeridiana:

Ore 10:30 – Saluti introduttivi:

Candida Carrino

Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli

Ettore Acerra

Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ore 11:00 – Proiezione dello Speciale RAI: “Ribelli – Pietro Mennea, la freccia del Sud”

Al successivo talk, con inizio alle ore 11:40 e diretta FB, parteciperanno:

Manuela Olivieri Mennea

Presidente della Fondazione Mennea

Rita Bottiglieri

Atleta olimpica a Montreal 1976

Maurizio Marino

Presidente della Neapolis Marathon

Raimondo Bottiglieri

Coordinatore Regionale Educazione Fisica e Sportiva dell’USR Campania

Bianca Stancanelli

Giornalista (in collegamento) Per il settimanale Panorama realizzò l’ultima intervista a Pietro Mennea: Sono la freccia delle class action

Alfredo Pagano

già Coordinatore tecnico dell’ISEF di Napoli, ai tempi in cui il Campione si laureò

Maurizio Marassi

Medico sportivo

Modererà:

Salvatore Biazzo

Giornalista

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, una tavola rotonda dal suggestivo titolo: “Pietro Mennea, tracce di eroica fatica”, organizzata dal CONI Campania, dall’USSI e dalla Fondazione Pietro Mennea, racchiuderà il clou delle testimonianze, seguendo il filo di una vita di campione e da campione nell’anima.

Interverranno, con il coordinamento dal Presidente nazionale dell’USSI, Gianfranco Coppola, che introdurrà l’incontro,

Valerio Caprara

critico cinematografico, scrittore e saggista,

Franco Fava

ex azzurro e giornalista di atletica leggera,

Giorgio Lo Giudice

storico e giornalista di atletica,

Sergio Roncelli

presidente del Coni Campania,

Patrizio Oliva

campione olimpico,

Manuela Olivieri Mennea

Presidente della Fondazione Mennea.

Porterà un saluto il direttore dell’Archivio di Stato Candida Carrino.

L’attore Claudio Di Palma leggerà passi del volume postumo di Pietro Mennea “Monaco 1972”, edito da Colonnese.

La Mostra, allestita nella Sala Filangieri, e inaugurata alle ore 16:30, sarà visitabile fino al 21 aprile 2023.