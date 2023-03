“A Napoli il Futuro non fa paura!” Luca Abete alla Federico II con la prima tappa di #NonCiFermaNessuno martedì 28 a San Marcellino e Festo, ospite Ezio Greggio.

Con Luca Abete, gli studenti napoletani, si confronteranno sul tema “Il futuro non fa paura”. Martedì 28 Marzo, alle 10:00, dal complesso di S.Marcellino, partirà la nona edizione del tour legato alla campagna motivazionale #NonCiFermaNessuno, ideata e condotta dall’inviato di Striscia la Notizia.

Il format innovativo, dal 2014, ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad affrontare gli ostacoli della vita, ad analizzare le sconfitte e a trarne insegnamento. Gode del patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Confrontarmi con gli studenti della mia terra è sempre molto stimolante. L’idea di potermi confrontare, apprendere le loro emergenze e sottoporre ai loro occhi riflessioni utili a credere in sé stessi e correre fiduciosi verso il futuro mi entusiasma. – sostiene Luca Abete – E’ un momento delicato per i giovani, afflitti da pressione sociale, aspettative dei genitori, paura del fallimento. Occorre agire con azioni concrete e sostenerli nel cammino della vita. Per questo motivo il talk che vivremo alla Federico II vedrà protagonisti loro, le loro paure e spunti utili a credere nella realizzazione dei sogni di ognuno”.

Atteso l’intervento del Rettore Matteo Lorito. Ospite del talk sarà Ezio Greggio, amico di Abete e sostenitore dei valori della campagna sociale. «Ezio Greggio è un personaggio amatissimo in grado di raccontare ai ragazzi quanto passione, determinazione e un approccio all’insegna dell’ironia possano essere utili nel difficile viaggio verso il futuro. – dichiara Luca Abete -. In tanti non vedono l’ora di porgli domande e son certo, ne sentiremo delle belle!»

A conclusione del talk verrà consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno ad uno studente under 30 dell’ateneo napoletano che, con la propria esperienza, rappresenta un esempio di coraggio e resilienza per i propri coetanei.