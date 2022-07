Agorà San Sebastiano, Carlo Faiello e la sua Ballanza venerdì 22.

“Agorà – San Sebastiano al Vesuvio”, la manifestazione di cinema, musica e teatro a cura di Red Carpet e Comune di San Sebastiano in collaborazione con la Regione Campania, si apre alla travolgente musica del maestro Carlo Faiello. In programma, il 22 luglio ore 21,15, il concerto dal titolo “Ballanza”. (Biglietti acquistabili su Go2 e TicketOne o direttamente alla cassa).

Ballanza: Carlo Faiello, ideatore e il maestro concertatore de La Notte della Tammorra, autore / compositore per 18 anni della Nuova Compagnia di Canto Popolare, Lina Sastri, Roberto Murolo, Isa Danieli e tanti altri, presenta, per l’estate 2022, un nuovo spettacolo dal titolo: BALLANZA ovvero il Ritmo perduto. Un concerto per ritrovare l’equilibrio dimenticato; un invito alla danza attraverso la spontaneità della musica popolare per sbloccare la fonte di quell’energia che appartiene alla nostra dimensione interiore. Dal movimento ipnotico della Tammurriata a quello gioioso della Tarantella: passando attraverso la forma della canzone d’autore. Un omaggio alle radici della Musica del Sud Italia per dimostrare che è ancora possibile portare alla luce il battito profondo del nostro cuore. BALLANZA in inglese ‘Balance’ il Suono e l’Andamento regolare del continuo fluire per riscoprire l’armonia naturale tra corpo, mente, anima. Una performance per stimolare il pubblico a lasciarsi trasportare ‘Liberamente Ballando’ _ senza schemi. Un’occasione per scaricare e sciogliere le tensioni che si creano nel ‘tran tran’ frenetico della vita quotidiana. Carlo Faiello Ensemble _ Orchestra Santa Chiara è una formazione di 7 musicisti e 1 ballerina: Carlo Faiello voce e strumenti a corde, Sonia De Rosa voce, Vittorio Cataldi fisarmonica, Sasà Brancaccio basso, Pina Valentino percussioni, Gianluca Mercurio batteria, Pasquale Nocerino violino. Ospite della serata Fiorenza Calogero.

Agorà – San Sebastiano al Vesuvio è una rassegna che prevede 2 mesi di programmazione, 52 film e 7 eventi in collaborazione con Sirio Events, tra concerti e spettacoli al Parco urbano di via Panoramica dall’8 luglio al 4 settembre 2022 nell’ambito della Rassegna del Verde 2022. Nell’ampia area verde con 600 comodi posti a sedere assegnati, la presenza di maschere accompagnatrici e una bouvette, ogni giorno sarà possibile seguire un evento: dai film più visti della stagione (e non solo) alla comicità degli artisti più applauditi sino alla musica più coinvolgente.

Il programma eventi di luglio prosegue con “Diffidate dalle imitazioni – show” con Francesco Cicchella (29 luglio). Per tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre, verranno proiettati altri 32 film. Gino Rivieccio, Flo e Massimiliano Gallo tra i protagonisti degli eventi successivi.