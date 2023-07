Agorà San Sebastiano, il ritorno di De Giovanni e Zurzolo giovedì 13

Agorà San Sebastiano al Vesuvio seconda edizione accoglie, nuovamente, Maurizio de Giovanni. Giovedì 13 luglio 2023 alle 21,15, lo scrittore partenopeo presenterà sul palco del Parco Urbano di via Fellapane il suo spettacolo dal titolo “Passione” (ingresso ad inviti). Un viaggio attraverso gli autori delle canzoni partenopee: da Vincenzo Russo a Libero Bovio, da Salvatore Di Giacomo a Pasquale Buongiovanni. La voce narrante dello scrittore partenopeo racconterà le storie che hanno segnato la vita di questi autori della canzone napoletana, tra sofferenze e gioie, gli umori dell’epoca, i sentimenti, la strada che hanno percorso per comporre le melodie che hanno reso celebre Napoli nel mondo. Insieme a de Giovanni anche Marco Zurzolo al sax, Carlo Fimiani alla chitarra, Marco de Tilla al contrabbasso e la voce di Marianita Carfora.

“Spiegare Napoli ai napoletani è quasi impossibile e se c’ è un modo per farlo è attraverso le canzoni, da sempre passaggio diretto sui sentimenti e le emozioni. Noi, con questo spettacolo, proviamo a narrare cosa c’è dietro queste canzoni che al tempo venivano scritte per dire o per spiegare qualcosa a qualcun altro”, ha detto Maurizio de Giovanni.

Nella medesima giornata, il 13 luglio intorno alle 19, il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico intitolerà la panchina della lettura, nel parco soprastante piazza della Meridiana, all’autore Vincenzo Russo. Il parco stesso sarà poi interamente dedicato al poeta e autore partenopeo raccogliendo un invito dello stesso de Giovanni che più volte ha sottolineato durante i suoi spettacoli come Russo fosse stato completamente dimenticato dalle istituzioni partenopee.

“Questa amministrazione approverà, il 13 luglio, la delibera di Giunta che individua nei giardinetti adiacenti a piazza della Meridiana il luogo della memoria che diventerà il Parco Vincenzo Russo. Il luogo ha un valore simbolico poiché è un esempio di collaborazione civica pubblico-privato, in cui i residenti si occupano da tempo della cura delle aree verdi degli spazi e che da tempo chiedevano una vocazione culturale volta a contrastare il continuo disturbo della quiete pubblica. Sempre il 13 luglio verrà installata una Panchina letteraria intitolata a Vincenzo Russo, dando allo spazio pubblico una vocazione per incontri letterari all’aperto”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Panico.

“Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”: film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio