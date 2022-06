Al Pizza Village verrà eletta anche Miss Napoli, giuria tutta di donne.

Avvicinandosi sempre di più la data del concorso, è giunto il momento di svelarvi il nome di altre due giurate, entrambe napoletane Eleonora Puopolo e Monica Esposito entrambe inserite nel mondo dell’imprenditoria Eleonora Puopolo, è tra le imprenditrici della bellezza femminile, mentre Monica Esposito, che vanta un curriculum di tutto rispetto, si interessa di ben altro, ed è consigliera del gruppo giovani imprenditori dell’Unione Industriale Napoli. E riaffermiamo così con le due nuove New Entry che non c’è nulla da fare, Napoli è sempre Napoli e a Napoli, nascono e si sviluppano idee meravigliose, che camminano su gambe giovani ma solide e che cercano con tanto sacrificio di portare avanti anche in un contesto difficile l’imprenditoria. Le due giurate, contattate come le altre loro colleghe giurate, hanno detto a chiare lettere che non sveleranno alcun particolare circa il loro orientamento, nemmeno se vengono messe alla gabbia. MISS NAPOLI, manifestazione di bellezza e non solo, ideata, realizzata e condotta da Guido Walter Mariani, è pronta per il rilancio di un Estate tutta Napoletana e tutta da vivere, e per la nuova stagione, in arrivo la sera in cui sarà eletta Miss Napoli inizierà con una partenza eccezionale, con una manifestazione, anzi con la manifestazione dove la bellezza la farà da padrona. Ma non solo la bellezza sarà il fulcro della manifestazione, nel corso della quale si intervalleranno tra passerelle e musica personalità dello spettacolo, della cultura, delle arti e della vita quotidiana.





Non c'è niente da fare la bellezza mediterranea è quella che prevale su tutte, e la giuria di qualità avrò un duro compito, perché a giudicare saranno solo ed esclusivamente donne, quindi l'occhio delle signore giurate, sarà molto più attento e molto più scrupoloso di quello degli uomini. Infatti le giurate, hanno fatto capire, che non sveleranno il benché minimo particolare del loro orientamento, nemmeno sotto tortura.

Guido Walter Mariani patron della manifestazione, intanto adesso è alle prese con i particolari, i minimi, dettagli dopo dettagli, sta costruendo uno spettacolo che deve essere il punto di partenza, di una manifestazione che partendo da Napoli, sarà a Roma, poi a Milano, valicherà le Alpi ed anche i Pirenei, e poi oltre Manica, sempre mantenendo lo stesso nome, MISS NAPOLI, al quale andrà aggiunto solo la parola INTERNATIONAL e con questo abbiamo detto di tutto e di più su quello che sta per prendere il via dal Lungomare Caracciolo. Walter Mariani, è una persona di poche parole, ama molto i fatti le sue poche parole, lasciano presagire che sta mettendo tutto a punto per non lasciare spazio al benché minimo errore. Gli abbiamo chiesto Walter puoi dirci sulla manifestazione e darci delle anticipazioni, anche minime? “Avrei tanto da dire, ma scusatemi ho tanto da fare, parlerò nel corso della serata del 20 Giugno, ciao a presto dopo la manifestazione”. La manifestazione avrà come Sponsor ufficiali: Miriade bag e shoes; Nc nails Compani Italia, ci saranno 3 backstage: Beauty Backstage Hair, Beauty Backstage Make-up, Beauty Backstage nails, ci saranno tre coach per ogni backstage. Ci saranno oltre 20 hairstaylist, 20 mega partis ed oltre 30 onicotecniche. Nulla sarà lasciato al caso, dalla cura delle mani, agli abiti, ai capelli.

LA GIURIA DI QUALITA’ come dicevamo sarà composta esclusivamente da sole donne, i primi quattro giurati sono: ANNAMARIA COLAO: scienziata, ANNA ADAMO: Scrittrice e giornalista, impegnata nel mondo del sociale a favore dei soggetti portatori di diverse abilità, TANIA LA GATTA: Attrice, LAURA TRESA: Modella, FRANCESCA ARTUSA Imprenditrice, ELEONORA PUOPOLO: Imprenditrice ed ex Modella, MONICA ESPOSITO: Imprenditrice

Intanto sveliamo il nome della conduttrice della serata, che è una affermata showgirl, bionda, occhi azzurri, dai colori poco mediterranei, come lei stessa ebbe ad affermare quando venne incoronata come la donna più bella della Campania nel 2021 quando superando le selezioni regionali raggiunse Roma per le prefinali di Miss Italia, dove si inserì nelle 20 finaliste, E CHI POTREBBE ESSERE se non proprio lei; MISS CAMPANIA 2021, LORENA TONACCI Showgirl presentarice

E con la conduttrice della serata oggi sveliamo anche il nome di un’altra bellezza, un primo ospite, la cantante della serata MARIKA CECERE Una giovanissima 20enne napoletana che fino ad oggi ha avuto l’opportunità di calcare molti palchi, una brillante carriera alle spalle che non stiamo qui a riportare, di lei però scriviamo che sovente dice “canto perché quando lo faccio sono me stessa, insomma VIVO! Canto perché quando lo faccio sono a mio agio, non so se canto per vivere o vivo per cantare, non sono riuscita ancora a capirlo… so solo che quando lo faccio mi sento terribilmente viva e LIBERA”. Inoltre direttore della fotografia per la serata e per quelle in avvenire, il bravissimo fotografo MIMMO FONTANELLA. Come al solito ci riserviamo di far conoscere i nomi degli altri ospiti della serata, e della giuria di qualità. MISS NAPOLI AL PIZZA VILLAGE, una manifestazione da non perdere, perché tante saranno le sorprese. E con il patron Guido Walter Mariani, nulla è lasciato al caso.