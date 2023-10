Alcott sponsor del Lucca Comics

Brand del Gruppo Capri, giovane, dinamico e tra i più seguiti da Gen Z e Millennials, ALCOTT rafforza la sua presenza nell’universo della cultura Pop, diventando Official Sponsor della 57° edizione di Lucca Comics & Games 23 che si terrà dal 1 al 5 novembre nell’omonima città toscana con eventi inseriti su tutto il territorio. Tantissime le sorprese e opportunità riservate agli amanti del mondo del fumetto, dell’animazione, dei giochi, videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, con una serie di eventi, iniziative e contest entusiasmanti per vivere appieno l’universo pop, riscoprendo il valore della comunità e della condivisione delle proprie passioni.

Alcott, con oltre 30 anni di attività, e Lucca Comics & Games, che quest’anno festeggia 57 anni di successi, sono entrambe realtà affermate, conosciute e in costante crescita, che condividono gli stessi valori e la stessa attenzione per l’arte, la cultura e la creatività, riconoscendo proprio nella condivisione e nelle passioni un importante motore di espressione e creazione.

Proprio grazie a questi valori condivisi, Alcott ha scelto, dopo essere stato Partner di altre fiere del fumetto di risalto internazionale, di affiancare con entusiasmo anche il più importante festival europeo della cultura pop, portando in fiera uno stand dedicato che celebra la passione per manga, fumetti, giochi, narrativa fantasy, serie tv e pellicole d’animazione.

Allestito all’interno delle mura nel Giardino degli Osservanti, conosciuto anche come Cosplay Garden, lo stand di Alcott è pronto ad accogliere le migliaia di appassionati che animeranno la città, con una vasta selezione t-shirt ufficiali dedicate alle serie, animate e tv, più famose del momento. A partire da One Piece, già saga manga più letta ed anime più visto di sempre che ha polverizzato ogni record con la nuova serie Netfflix. Le nuove tees a maniche corte realizzate in cotone ecosostenibile, già disponibili sul sito ufficiale Alcott, vanno ad affiancare i colorati ed allegri modelli di Barbie, l’immancabile Naruto, ma anche le proposte delle amatissime serie Mercoledì e Stranger Things.

Non solo nuovi successi, ma anche grandissime sorprese per tutti gli appassionati dei grandi classici. Proprio in occasione del Festival, infatti, Alcott presenterà ufficialmente la sua nuova esclusiva selezione dedicata al grande classico Dylan Dog che, dal 1986 continua a rivoluzionare il genere della fumettistica horror.

Con 200 store e 1.500 dipendenti, Alcott è uno dei principali player del settore del fashion retail a livello internazionale. Presente in Italia, Spagna, Grecia, Libano, Arabia Saudita, Kuwait e a Malta e, quest’anno, con il suo spirito giovane e dinamico, al fianco della 57° edizione di Lucca Comics & Games, Alcott si conferma punto di riferimento nella creazione e nel supporto ad eventi d’incontro, dove poter essere sempre se stessi e dove scoprire i valori di amicizia, condivisione, arte e cultura, uguaglianza e rispetto, in pieno spirito del brand.