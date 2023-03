Alis, l’eccellenza del circo contemporaneo al Palapartenope il 6 e 7 aprile.

Dopo i ripetuti sold out in ben 8 città, tra lo scorso novembre ed inizio gennaio di quest’anno in Italia e Belgio, il gran finale al Palazzo dello Sport di Roma, gli applausi dall’inizio ad oggi di oltre 260.000 spettatori entusiasti e il giudizio unanime della critica e degli operatori del settore che hanno assistito allo show, il viaggio di ALIS prosegue a grande richiesta anche nel 2023. In primavera l’11° tourarriverà anche al PALAPARTENOPE di Napoli. L’appuntamento è giovedì6 e venerdì7 aprile alle ore 21 e sabato8 aprile alle ore 17.Prevendite e Info su ALISTICKET.IT

“Con il 10° tour di ALIS, che si concluso lo scorso 8 gennaio, siamo davvero andati oltre le nostre aspettative per il numero di presenze esold out – dichiara Gianpiero Garelli, fondatore di Le Cirque Top Performers –ALIS porta in scena l’élite internazionale del circo contemporaneo, dal primo all’ultimo numero, ed è questo che rende unico questo show in Europa e forse anche nel mondo. Da qui vogliamo ripartire per il tour di primavera, che ci porterà di fronte al pubblico del Palapartenope con un grande spettacolo per tutti, pieno di emozioni e meraviglie.”

ALISvanta un cast internazionale e di caratura mondiale formato da oltre 20 artisti, molti dei qualivantano partecipazioni in alcune delle produzioni di maggior successodelCirquedu Soleil.Sono le star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti per le performance che le hanno rese famose, ma che presenteranno anche numeri inediti creati appositamente per ALIS. Equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti, sul palco con numeri eccezionali e che in ogni disciplina tendono ai limiti delle possibilità umane.

Uno spettacolo di due ore circa, senza interruzioni e senza mai usare animali.

ALIS prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge anche dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro di Lewis Carroll.Non c’è un inizio e una fine, ma un’esperienza densa di emozioni e performance indimenticabili perché, come afferma Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia: “ALIS è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi”.

Questo è l’invito per il pubblico di Napoli per assistere ad uno show unico al mondo. Al PALAPARTENOPEl’avventura, il viaggio e il sogno stanno per arrivare e sarà ancora più emozionante, meraviglioso, spettacolare.

LE CIRQUE TOP PERFORMERS

Dopo aver ideato e prodotto lo spettacolo ALIS nel 2016, ottenendo un successo immediato oltre le aspettative e sempre con investimenti privati, senza alcuna sovvenzione pubblica, LE CIRQUE TOP PERFORMERS ha raddoppiato nel 2019 producendo il secondo spettacolo TILT e nel 2021 ha ideato e debuttato con LA BELLE VIE, un progetto nato per tour estivi. Dal suo debutto, Le Cirque vanta una collaborazione con più di 110 artisti “Top Performers” di tutto il mondo. Oggi è considerata dagli operatori del settore la compagnia più importante d’Europa di circo contemporaneo ed è una storia tutta italiana che porta la firma di Gianpiero e Alessandro Garelli. Gianpiero è il fondatore di LE CIRQUE TOP PERFORMERS, grande appassionato di Circo Contemporaneo, oltre che imprenditore dalla lunga esperienza internazionale. Al suo fianco il figlio Alessandro, cofondatore e alla guida del Dipartimento Strategia, Marketing e Comunicazione.