Alla Federico II per F2Cultura il Sommo Poeta letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte declamata da Andrea Renzi.

Tornano gli appuntamenti federiciani di F2Cultura col Sommo Poeta letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte declamata da Andrea Renzi dall’Aula Magna Storica dell’Ateneo per il pubblico collegato su Youtube e Teams.

Lunedì 3 maggio alle 11 è in programma ‘La giustizia in Dante e nel romanzo noir. Nel nome di Dante’. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia e mercoledì 5 maggio, sempre alle 11, è in programma ‘Ei fu. Mito e storia di Napoleone’.

‘La giustizia in Dante e nel romanzo noir. Nel nome di Dante’. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia. È infatti il tema dell’incontro dedicato al Sommo Poeta promosso e organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’AdI – Associazione degli Italianisti.

Lunedì 3 maggio 2021, alle 11, su Youtube per tutti e sulla piattaforma Teams per i federiciani, dall’Aula Magna Storica della Federico II si parlerà della giustizia in Dante con lo scrittore Maurizio de Giovanni, il giudice Alfredo Guardiano, il professore emerito di Letteratura latina Arturo De Vivo e il professore di Filologia della letteratura italiana e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo napoletano Andrea Mazzucchi. Apre la manifestazione il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito. Introduce e coordina il professore di Letteratura Italiana Pasquale Sabbatino. Conclude Maurizio de Giovanni con la lettura del canto XXXIII dell’Inferno.

Maurizio de Giovanni a F2 RadioLab parla del suo rapporto con Dante e di come la commedia si può leggere anche come un romanzo appassionante ricco di suspence.

‘Ei fu. Mito e storia di Napoleone’ è il tema dell’incontro organizzato dall’Università Federico II in occasione del bicentenario della morte di Bonaparte.

Mercoledì 5 maggio 2021 alle 11, su Youtube per tutti e sulla piattaforma Teams per i federiciani, infatti, dall’Aula Magna Storica dell’Ateneo si parlerà della percezione leggendaria e della realtà storica del Grande Condottiero.

Aprirà i lavori il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito. Interverranno i docenti federiciani Cristina Vano, ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, e Matteo Palumbo, onorario di Letteratura italiana. Coordinerà Arturo de Vivo, professore emerito di letteratura latina della Federico II.

Sarà l’attore e regista Andrea Renzi a declamare per la comunità federiciana e per il pubblico i versi della poesia ‘Il cinque maggio’ di Alessandro Manzoni.

L’iniziativa rientra in F2 Cultura, programma annuale delle attività culturali che l’Università Federico II rivolge alla sua comunità, al mondo della scuola e al territorio.