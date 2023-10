Anche il Mav di Ercolano ricorda il centenario di Italo Calvino con una mostra dedicata

Venerdì 6 ottobre, alle ore 18.30, il MAV/ il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano inaugurerà, nella sua Space Gallery, una mostra dedicata a Italo Calvino, nell’ambito delle iniziative per celebrare il centenario della nascita del grande romanziere italiano, con l’esposizione Memorie fluttuanti di Francesco Soranno, una vetrina di opere fotografiche che si intrecciano all’opera di Calvino e al suo romanzo Le città invisibili.

“La mostra che inauguriamo nella Galleria del Museo – ha affermato Ciro Cacciola, Direttore del MAV – vuole essere, al contempo, un omaggio a uno dei più grandi scrittori italiani del ‘900, in occasione del centenario della sua nascita, e un momento di riflessione sulle grandi questioni del secolo nuovo. Le parole di Calvino sono state spesso anticipatrici e ci hanno rivelato un mondo che ancora non si lasciava decifrare. Grazie alle fotografie di Francesco Soranno avremo la possibilità di poter evocare la grandezza dell’opera di Calvino.”

L’esposizione rimarrà in cartellone dal 6 al 21 ottobre 2023 e sarà visitabile, ad ingresso gratuito, dal martedì alla domenica dalle 0re 10.00 alle 17.00.



Continua così, nella bellezza, la narrazione culturale del MAV/il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza, in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio campano.

La fruizione del museo MAV, grazie sempre all’iniziativa “Il MAV in esclusiva per te”, tramite prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, dal martedì alla domenica, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale, la sala per la visione del film in 3D sull’eruzione del Vesuvio e l’installazione olografica della Sirena digitale.

