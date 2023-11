Ancora insieme  per  accendere  una Stella, gala solidale lunedì 27 al teatro Troisi

Lunedì 27 novembre 2023 presso il teatro Troisi di Napoli, alle ore 20:30 si svolgerà il Gala Solidale “ Ancora insieme per accendere una Stella “, dodicesima edizione, con il Patrocinio della Città di Napoli, dedicato ai minori disagiati di Napoli con il progetto “ Tutti insieme con lo Sport “ ( borse di studio di sport e giornate solidali di sport) ed ai minori ospiti della casa famiglia “ Piccoli Soli “ . Conduce la serata il cantante, attore, regista Diego Sanchez.

Si ringraziano gli amici che da anni condividono le iniziative solidali dell’associazione Cafasso & Figli , Piluc Cioccolateria, pizzeria Add’O’ Guaglione, Farmacia Kennedy, Princess Bijoux .

Tanti gli ospiti che partecipano alla serata , dagli amici di Un posto al sole con Daniela Ioia al cantattore Massimo Masiello, dall’ attore cabarettista Paolo Caiazzo al sassofonista Ernesto Dolvi, , da Alessandro Bolide ( Made in Sud ) all’autore cantante Francesco Boccia . Ed ancora Lino D’ Angiò , Amedeo Colella , Alan De Luca ed il trasformista Carmine De Rosa .

Per la danza l’ Associazione L’Orsaminore ed In punta di piedi di Margherita Veneruso ed il Mart Dance International Center di Marco Auggiero.

Interverrà l’ assessore allo Sport del Comune di Napoli , Emanuela Ferrante, ed il campione paralimpico plurimedagliato ai Mondiali di nuoto di Manchester 2023, Vincenzo Boni.

In sala oltre alle collaborazioni sportive dell’associazione Accendiamo una Stella for you ( CUS Napoli, Circolo Nautico Posillipo, Cotena Boxing team Danny Furiosi , Cral Napoli 2016, Accademia Nazionale di Scherma, ASD Delfino Nuoto, Life Sport Wellness , ASD Railway Sports, Royal Soccer Accademy ) ci saranno famiglie della territorialità e parrocchiali nell’ottica dell’inclusione .

. La presidente Maria Rotunno “ la solidarietà è un gioco di squadra “, vi aspettiamo !!! “

Per info e contatti www.accendiamounastellaforyou.it. / 339.1791221 / ausforyou@gmail.com

Il presidente

Prof. ssa Maria Rotunno