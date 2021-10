Andy Warhol e Mario Schifano tra Pop Art e Classicismo, mostra allo Spazio 57.

E’ stato inaugurato a Pescara l’Imago Museum, polo museale dedicato all’arte moderna e contemporanea, con una mostra d’eccezione: Andy Warhol e Mario Schifano tra Pop Art e Classicismo. La retrospettiva è un percorso attraverso l’esperienza artistica di queste due figure che sono tra le più influenti nel mondo dell’arte e della cultura contemporanea.

All’esposizione ha contribuito la Collezione Rosini Gutman con opere di Andy Warhol da poco tornate da Taiwan e Bangkok dove hanno riscosso vivo interesse da parte dei numerosi visitatori; e opere di Mario Schifano.

Collegandosi all’importante Mostra di Pescara, presso lo Spazio 57 di Napoli verranno presentate alcune fra le più importanti opere di questi due artisti, appartenenti alla Rosini Gutman Collection tra cui: Two dollars (Declaration of independence) del 1976, Cartamoneta da 2 dollari (foglio 16 pezzi) firmata da Andy Warhol, proveniente da una collezione privata di Caracas, Venezuela; Velvet Underground feauturing Nico, Cover originale firmata da Andy Warhol, anni 1967 – 1971; Casa dolce casa (dedicata a Roberta) di Mario Schifano, realizzata con smalti su fondo grafico negli anni ’80; e Mick Jagger, 10 Serigrafie Offset su cartoncino, invito realizzato per la presentazione della mostra dei Ritratti di Jagger alla Leo Castelli Gallery nel 1975.

Titolo della Mostra: Andy Warhol e Mario Schifano tra Pop Art e Classicismo

Luogo: Spazio 57 – via Chiatamone, 57 Napoli

Data: Ottobre – Novembre 2021

Orari: Martedi – Venerdi 14.00-19.00, Sabato 10.00-19.00, Domenica e lunedi chiuso.

Contatti: cell. +39 3347130111, e-mail: spazio57napoli@gmail.com, www.spazio57.it

Ingresso: gratuito