Antichi Scenari, appuntamenti al Tempio di Serapide ed a Villa Avellino.

Dopo una partenza di successo, arriva il primo weekend all’insegna della IV edizione del Festival “Antichi Scenari – appuntamenti Flegrei d’arte in movimento”, organizzato dall’associazione “Luna Nova” con direttori artistici Carmine Borrino e Veronica Grossi, che proseguirà per tutta l’estate fino all’11 settembre 2022. Il progetto, in partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli e altri Comuni limitrofi dei Campi Flegrei, resta fedele alla propria vocazione artistica-ecosostenibile e ha in programma spettacoli, concerti e performance nei luoghi più suggestivi e significativi del territorio.

Sabato 16, alle ore 18,30, sarà la volta del concerto di “Loronero” con la direzione d’orchestra di Francesco Manna al “Macellum Tempio di Serapide”. La band, dalla musica trascinante per il forte senso del ritmo, e coinvolgente per l’attualità dei temi trattati (come la diversità, lo sfruttamento e il razzismo), è il frutto del progetto di Pino Ruffo, Sergio Gentile e Francesco Paolo Manna. La con-tra(d)dizione musicale tipica dei paesi bagnati dal Mediterraneo si fonde con testi originali e contemporanei, portando l’antico nel moderno e viceversa, senza soluzione di continuità, come il ciclo di vita stesso. Suoneranno Pino Ruffo (voce, percussioni), Sergio Gentile (chitarra), Salvatore Brancaccio (basso) e Francesco Paolo Manna (batteria, percussioni).

Domenica 17, alle ore 18,30, arriverà il primo appuntamento con il teatro, a Villa Avellino Residenza Storica, dal titolo “Mamma, Ma’!” (atto unico per attrice sola) di Massimo Andrei per la regia di Gennaro Silvestro con Daniela Ioia. “Mamma, mà” è uno sguardo sul mondo femminile e sul desiderio di maternità che alle volte diventa ossessione, altre volte consapevolezza che il tempo passa e si invecchia. Un racconto divertente, dinamico, ma soprattutto, vero. Le tre proiezioni di mamme. o aspiranti tali, si ritroveranno a fronteggiare una serie di difficoltà e piccoli drammi, come i vari esami e visite mediche da fare per una inseminazione, o il carattere ribelle di una figlia che si innamora di un uomo di colore, oppure il desiderio di beffare il tempo che passa con la cura del corpo e l’estetica sentendosi al pari dei propri figli e dei loro amici. Quale mamma sarà la nostra protagonista? Cosa le riserva il futuro?… “Mamma, mà!”

Per qualunque informazione, prenotazione o richiesta di conferma scrivere a: lunanova.arte@gmail.com