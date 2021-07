Arie d’opera a Villa San Michele venerdì 30.

Venerdì 30 luglio alle ore 20 per il quarto concerto della rassegna Un’estate per sognare, saliranno sul palcoscenico di Villa San Michele il mezzosoprano Matilda Paulsson e il soprano Henriikka Gröndahl, accompagnate al pianoforte dal maestro Matti Hirvonen.

Insieme trasformeranno la terrazza panoramica in un teatro d’opera, eseguendo brani dal repertorio di compositori celeberrimi come Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi oltre a omaggiare le più belle pagine degli autori nordici Edvard Grieg e Jean Sibelius.

Kristina Kappelin, sovrintendente della casa museo, appartenuta al medico e scrittore svedese Axel Munthe, non può che dirsi soddisfatta degli eventi al calar del sole: “Nonostante le difficoltà, possiamo definire questa stagione una delle più affollate in termini di richieste e presenze. Ciò dipende in parte dall’alto profilo degli artisti in cartellone, ma anche dal desiderio degli isolani – turisti e locali – di regalarsi un momento di pura evasione, bellezza e cultura”.

La stagione concertistica che vede alternarsi artisti svedesi e italiani, continuerà fino al 13 agosto presentando programmi – selezionati da Bo Löfvendahl – che affronteranno repertori classici, ma anche più contemporanei, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu