Arriva a Napoli grazie all’Ass. Rena Nera: 3 giorni di workshop con Adrian Kaye.

L’arte circense da sempre cattura e affascina grandi e piccini. In provincia di Napoli c’è un grandissimo punto di riferimento di questa tipologia di arti: l’associazione Rena Nera guidata da Marcello Giuliano.

Difatti l’associazione è diventata negli anni il polo delle arti circensi, poiché ha ospitato e continua ad ospitare, eventi a tema e molti workshop. Il punto di forza di Rena Nera è la creazione di un playground con giochi dedicati ai bambini e la possibilità di organizzare feste a tema con oltre 100 temi a disposizione.

In più, ogni sabato, l’associazione Rena Nera organizza laboratori didattici per bambini. Sono stati già realizzati con grande successo, i seguenti laboratori: zoo didattico con rettili e bolle. Ma ci sono nuovi importanti appuntamenti.

Il 25, 26 e 27 marzo 2022, si svolgerà un workshop da non perdere: arriva a Napoli Adrian Kaye. Attore e trasformista, clown di poche parole e tanti sorrisi, ama definirsi “Hardcore streetperformer”. La sua prima esibizione in strada risale al 1988, nella piazza di Covent Garden, nel cuore di Londra e da quel momento non si è più fermato.

Il suo show è un misto di pantomima, improvvisazione, semplici ed efficaci gag con un baule pieni di semplici oggetti che prendono vita. Una personalità incredibile che rende il suo spettacolo di grande comicità. Il numero per partecipare al workshop è 339 166 0111.