Borderline, il nuovo singolo di Bob Sinclair con la voce di Nyv.

Non finisce mai di sorprendere BOB SINCLAR. Dopo l’ultimissima hit “DNA”, il deejay e produttore francese, molto amato nel nostro paese, torna sulla scena internazionale con un nuovo potentissimo brano, BORDERLINE, scritto e cantato da NYV, artista di origine marocchina che vive in Italia.

Pubblicato da Time Records, il nuovo singolo sarà in radio e negli store e piattaforme digitali dal 13 maggio, accompagnato da un video.



Così Sinclar su Borderline e la collaborazione con NYV: “A volte la forma più pura di talento può incrociare il percorso di vita dell’artista e del produttore. NYV fa parte di questa famiglia. Mi ha contattato un anno fa per farmi ascoltare i suoi brani italiani creati per un’etichetta musicale locale. Ho sentito subito che non era contenta della direzione artistica dettatale. NYV è un’autrice di talento, compositrice e artista multi strumentale. Dopo diversi scambi a distanza tra Parigi e Milano, sono riuscito a infonderle fiducia affinchè potesse crescere nel suo universo. In poche settimane, mi ha inviato il demo di “Borderline”. È un brano molto potente, pieno di emozioni erotiche, che racconta la storia di una relazione alla “50 Sfumature di Grigio”. Il mio desiderio di produrre questo singolo ha dato vita alla nostra prima collaborazione insieme”

Questo il testo di Borderline “I’m trying to strip off in your mind, follow the show, you’re gonna fall through desire, just let it grow, keep on dancing together over the flashlight, lay down with me to get better, slowly trick me tonight…take me to your borderline, I swear that I could love it, there’s no need to be shy, take me to the other side of your sickness story and your heartless life…time to play with all my sins, denying our million lies, let me see your sweetest dreams till we fall in each other’s eye…don’t let me go before i stopped to be confused, it’s time to realize you need me more than you know ain’t got no time to loose, no rules to deny”

BOB SINCLAR è tra i più longevi deejay e produttori della scena internazionale. Con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali, centinaia di dischi di platino e oro, Sinclar è una vera leggenda. Vanta un seguito invidiabile sul suo canale ufficiale YouTube, con oltre 600 milioni di visualizzazioni, ha pubblicato nove album e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale. Tra questi spiccano “I’m on my way”, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, “We could be dancing”, “DNA”, e i meno recenti “I believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella” e “Far l’amore”.

Sinclar è anche un’icona fashion. Ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del “Roland Garros” durante gli Open di Francia.