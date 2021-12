“Cammino di Celestino V Itinerante”, conferenza stampa di presentazione al Parco Regionale del Matese.

Encomiabile l’entusiasmo della Pro Loco Rupecanina di Raviscanina che sta organizzando con dovizia di particolari questo evento così magicamente intriso di storia”. Così Vincenzo Girfatti, presidente del Parco Regionale del Matese, invita tutti alla Conferenza Stampa di presentazione in programma per il prossimo 6 dicembre alle ore 15:00 presso la sede del Parco di via Figulantina a San Potito Sannitico.

In questo anno 2021 il “Cammino di Celestino V Itinerante” toccherà i Comuni di Piedimonte Matese , Pietravairano e Capriati a Volturno rispettivamente con le rappresentazioni teatrali de LA CAMBIALE da parte della compagnia Piccola Ribalta Oplontina di Torre Annunziata, a Piedimonte Matese (Auditorium San Domenico il 18 dicembre – ore 20,30); l’ENSEMBLE Lirico-Strumentale de “L’ESTRO DELLA ROMANZA” con artisti di primo piano come la soprano Domenica Pennacchio, il tenore Sergio Dragone, il clarinetto Piero Pellecchia e la pianista Rossella Vendemia che eseguiranno musiche di Mozart, Puccini, Verdi, Falvo, Cognazzo Egea, Rossini e tanti altri autori nella Chiesa di S.Eraclio a Pietravairano il 21 dicembre ore 18. E la Commedia in due atti di Marco Lanzuise “MATTEO 19 VERSETTO 5” a cura della Compagnia IL SIPARIO di Mondragone , che concluderà il Cammino 2021, il 29 dicembre presso salone dell’ex Biblioteca di Capriati a Volturno.

Singolare la premiazione con un Celestino di cristallo, riconoscimento che sarà assegnato a tutti i cittadini particolarmente distintisi per umanità, amore verso il prossimo ed impegno per lo sviluppo del territorio, secondo lo spirito e l’insegnamento più sincero celestiniano.