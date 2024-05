CampaniaFirst Clay Mowry, Presidente dello IAF – International Astronautical Federation in visita a Napoli

Lunedì 3 giugno sarà a Napoli Clay Mowry, Presidente dello IAF – International Astronautical Federation – la principale associazione mondiale delle imprese e agenzie spaziali e difesa con 513 membri provenienti da 78 paesi.

L’associazione organizza annualmente lo IAC, il Congresso Astronautico Internazionale. Nel 2024, lo IAC, che sarà il 75°, sarà organizzato a Milano dal 14 al 18 ottobre.

Nel 2012 il Congresso è stato organizzato a Napoli, dopo una selezione con le città di Parigi, Vienna, Bruxelles, avviando un modello innovativo e vincente di coinvolgimento all’evento di tutto il territorio napoletano con la visita degli astronauti nelle scuole di Ponticelli, San Giorgio a Cremano e Castellammare di Stabia e con l’organizzazione dei principali eventi in diverse prestigiose location della provincia tra cui la Reggia di Quisisana di Castellammare di Stabia.

La mattina del 3 giugno, dalle 9.30 alle 13.00, Clay Mowry incontrerà le imprese del Gruppo Space Factory insediate nel Polo Tecnologico Fabbrica dell’Innovazione in Via Gianturco 31. Parteciperanno: Luigi Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania – DAC; Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start Up della Regione Campania; Norberto Salza, Presidente e Direttore Generale Space Factory; Giovanni Squame, AU ALI SpA.

Clay Mowry sarà accompagnato da una delegazione della società statunitense VAST SPACE. Fondata nel 2021 dall’imprenditore trilionario Jed McCaleb (co-fondatore delle startups blockchain Stellar, Ripple e Mt Gox), la società ha annunciato il lancio nel 2025 della sua prima stazione spaziale commerciale a modulo singolo, HAVEN-1, realizzata totalmente con un investimento privato.

La giornata seguirà con incontri istituzionali e con rappresentanti del top management di imprese di settore, nazionali ed internazionali.

CLAY MOWRY

Mowry ha ricoperto gli incarichi di Chief Revenue Officer della società Voyager Space, di Vicepresidente della Blue Origin di Jeff Besoz e Presidente di Arianespace, Inc.

Attualmente è Senior Advisor della società spaziale VAST Space.