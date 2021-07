Carditello Festival, la grande mussica ed i voli in mongolfiera per rilanciare la Reggia.

Una grande festa popolare per celebrare la rinascita della Reggia di Carditello – capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata – con voli in mongolfiera, degustazioni di prodotti tipici e il concerto dei Coma_Cose che domani, sabato 3 luglio, aprirà il Carditello Festival 2021.

È un inno alla bellezza e ai sapori della Campania Felix quello che, dal 3 luglio al 29 agosto, ispirerà la II edizione della rassegna musicale organizzata nel suggestivo ippodromo della Reggia borbonica dalla Fondazione Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), guidata dal 2016 dal presidente Luigi Nicolais, con il sostegno della Regione Campania, attraverso Scabec SpA, del media partner Rai Radio 1 e dei main sponsor Ferrarelle S.p.A., Land Rover Auto Prima, Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP, Aroma macchine da caffè e Amlè gioielli.

Non solo musica, dunque, con un ricco pre festival a partire dalle ore 19 e un pacchetto speciale riservato al pubblico del Carditello Festival, in attesa del concerto: ascesa vincolata in mongolfiera con Volare sull’arte, per scoprire il Real Sito dall’alto; degustazioni gourmet con mozzarella di bufala campana, pizze, polacche di Aversa e Caffè di Carditello; concerto dei Coma_Cose, in programma domani alle ore 21, una delle band più note nell’ambiente indie-pop italiano.

“L’obiettivo del Carditello Festival – spiega Roberto Formato, direttore Fondazione Real Sito di Carditello – è diventare un appuntamento annuale nel panorama musicale italiano, integrando l’offerta culturale del sito e promuovendo i prodotti tipici del territorio e i servizi dedicati ai visitatori: voli in mongolfiera, percorsi benessere nei boschi, laboratori per bambini e famiglie, corsi di ippoterapia per persone speciali, cammini e itinerari cicloturistici nazionali. Una sfida ambiziosa, che racchiude la nostra vocazione di fattoria sperimentale e hub di impresa, come modello di inclusione per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio”.

Nella dedica alla resilienza, valore che esalta lo spirito dei nostri giorni, si realizza pienamente la missione del Real Sito di Carditello, fino a quattro anni fa simbolo del degrado nella Terra dei Fuochi e oggi, dopo anni segnati dal degrado e dal malaffare, esempio di riscatto per l’intero territorio e sito anticamorra, aperto a bambini, famiglie e rifugiati politici.

Un grande moto di orgoglio per la comunità e una sfida culturale per la Fondazione che, condividendo emozioni e valori, intende promuovere una campagna di comunicazione sostenibile per riaffermare l’identità e l’estro del territorio, imprimendo con coraggio e passione una svolta e valorizzando prodotti a km zero e cantine locali con le degustazioni di Asprinio e Pallagrello. Vini particolarmente apprezzati da Ferdinando IV di Borbone, che oggi tornano in produzione proprio nella Reggia con il brand “Carditello” e gli sponsor tecnici Cantine Magliulo e Vigne Chigi.

Programma | 3 luglio – 29 agosto 2021

3 luglio

“Nostralgia Tour”

Coma_Cose

10 luglio

“Let The Music Play”



Sarah Jane Morris & Papik

Tony Remy chitarra

18 luglio

“Omaggio a Morricone”



Tosca e Roma Sinfonietta

con Javier Girotto (sassofoni)

Direttore Paolo Silvestri

24 luglio

“Mimì – Omaggio a Domenico Modugno”



Mario Incudine

28 luglio

“Bestiale Comedia”



Vinicio Capossela



Concerto dantesco

30 luglio



Campania by Night



Orchestra del Teatro di San Carlo

Direttore Maurizio Agostini

7 agosto

“Parola”



Giovanni Caccamo e Michele Placido



voci narranti registrate Willem Dafoe e Aleida Guevara

Jazz & Wine



26 agosto

“Tango nuevo revisited”



Javier Girotto Trio

27 agosto

“Folk Songs”



Steinar Raknes

28 agosto



Luca Aquino e Natalino Marchetti duo

29 agosto

“In the Eyes of the Whale”



Michelangelo Scandroglio

Per info e prevendita:

https://shop.lealidellalibertaeventi.com

cell. 339.2434755

mail eventi@lealidellaliberta.com

Facebook @FondazioneCarditello

Sito www.fondazionecarditello.org