casaeputeca, nuovo video format a breve spettacolo teatrale.

Dall’incontro di due anime giovani e appassionate nasce un nuovo Video-Format : #casaeputeca.

Si tratta di un omaggio alla lingua napoletana che viene resa internazionale grazie alla Canzone Classica, fusione di poesia e di canto che ben raccontano l’anima del popolo napoletano. Per mantenere vivo questo patrimonio culturale ed artistico, Anna Maria Bozza cantante, cantautrice e insegnante di canto e Giancarlo Cattaneo noto speaker radiofonico per Radio Montecarlo, accompagnati dalla chitarra di Silvestro Russo, tra armonie classiche e originali, realizzano il Video- Format, #casaeputeca. Il consenso del popolo virtuale è stato immediato ed oltre le aspettative. Per i primi di aprile una versione ancora inedita di “Passione” , canzone di Ernesto Tagliaferri e Nicola Valenti,raggiungerà i napoletani che risiedono a New York grazie ad ICN, programma radiofonico italo-newyorkese, di Antony Pasquale.

Potrebbe nascere, a grande richiesta, uno spettacolo che sarà portato nei Teatri, nei Chiostri, nei Musei di tutto il territorio nazionale.

https://www.facebook.com/Casaeputeca-104938479220626/

https://youtube.com/@casaeputeca