Città del Sole a Napoli per promuovere la biodiversità

La natura è un vero scrigno di meraviglie che attende solo di essere scoperto, e quale modo migliore di farlo se non attraverso il gioco e il divertimento? È proprio questo l’intento di Bioviva Nature Challenge, un coinvolgente gioco di carte collezionabili ideato per guidare attraverso il gioco e il divertimento in un’entusiasmante avventura educativa alla scoperta della biodiversità. In un’epoca in cui la connessione con la natura è spesso relegata in secondo piano, Bioviva si propone di riconnettere grandi e piccoli al mondo che li circonda esplorando e apprezzando la bellezza e la complessità del nostro pianeta.

Città del Sole, che da oltre cinquant’anni si pone come obiettivo quello di accompagnare la crescita dei bambini attraverso il gioco creativo, annuncia un entusiasmante tour che coinvolgerà oltre 40 città italiane durante tutti i weekend di maggio, mese da sempre dedicato alla biodiversità. In collaborazione con il gioco di carte Bioviva, i negozi di Città del sole ospiteranno questa avventura educativa e divertente in cui i bambini avranno l’opportunità di sfidarsi in tornei di gioco, mettendo in mostra le proprie conoscenze e immergendosi nella straordinaria varietà di animali che abitano il nostro pianeta. Al termine delle sfide, ogni partecipante riceverà in omaggio un set di carte Nature Challenge.

Bioviva Nature Challenge è prodotto in Francia, utilizzando carta certificata FSC e senza plastica. Bioviva e Città del sole da sempre si impegnano a promuovere la sostenibilità ambientale, incoraggiando al contempo il divertimento e l’apprendimento attraverso il gioco.