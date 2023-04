Colourbook sbarca al Comicon con i suoi laboratori.

Dal 28 aprile al 1° maggio 2023, presso la Mostra d’Oltremare, COMICON Napoli riaprirà le sue porte, per laventitreesima edizionedell’evento dedicato all’intrattenimento a 360°.

Quest’anno Colourbook, il brand del quaderno spiralato, parteciperà per la prima volta al festival, contribuendo a portare la passione per il disegno, per la creatività e soprattutto per i colori, tra i fan del fumetto e dell’animazione. Quattro giorni di divertimento e fantasia, durante i quali il brand accompagnerà i visitatori di tutte le età, in un fantastico viaggio nel mondo dei colori.

Non solo azzurro Napoli, quindi, colore indiscusso di quest’anno, ma un vero e proprio arcobaleno, grazie all’articolatapresenza di Colourbook, che sarà, innanzitutto, sponsor dell’Area Laboratori, nel padiglione Kids, organizzando anche due incontri gratuiti di disegno, entrambi alle ore 14:30, che offriranno ai partecipanti l’opportunità di sperimentare e sviluppare le loro abilità artistiche. Il primo laboratorio, che si terrà sabato 29 aprile, sarà dedicato allo stile Manga e pensato per ragazzi dai 12 anni in su, mentre il secondo, domenica 30 aprile, si concentrerà sui personaggi Kawaii, adatto a bambini dai 6 anni in poi.

Colourbook fornirà in questo modo nuove esperienze creative ai partecipanti, che avranno a disposizione tutto il materiale necessario per completare il loro disegno, guidati dal suo staff di esperti disegnatori, con suggerimenti e trucchi, per aiutarli ad imparare e migliorare le loro abilità e tecniche artistiche. I piccoli artisti, inoltre, avrannola possibilità di interagire e scambiare idee con altri appassionati del settore.

Partecipare ai laboratori Colourbook sarà, quindi, un’opportunità imperdibile, per tutti coloro che vogliono vivere a pieno l’atmosfera del festival con un’esperienza artistica completa e acquisire nuove abilità, divertendosi in compagnia.

Sempre nell’area Kids, è previsto, inoltre, lo spazio “Colorfreestyle”, dove chiunque potrà cimentarsi liberamente con carta, pastelli e tempere Colourbook e dare sfogo alla propria creatività in una vera e propria pausa artistica.Infine, i piccoli partecipanti dell’attesissima COMICON Cosplay Challenge Kidsriceveranno fantastici premi, sempre della linea Colourbook Art.

Il COMICON, infine,saràl’occasione per presentare il mondo Colourbook a chi ancora non lo conoscesse e le tante novità del brand, presenti all’interno dell’area POP Market, padiglione 3, stand S3-53.Tra i must del marchio, gli immancabili evidenziatori fluo e pastel, i quaderni spiralati, dai colori pop e grafiche di tendenza, fino ai set per la scuola in tantissime stampe e nuance, tutti pensati per rendere la giornata tra i banchi e lo studiopiù leggeri e colorati. Leborracce termiche, infine, in 18 nuovissimi colori, rivestite in acciaio inox, pratiche, leggere ed ecofriendly, garantiscono la temperatura fino a 16 ore.