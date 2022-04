Comicon, verso il tutto esaurito.

Al via il 22 aprile, e già verso il sold out, Comicon 2022, XXII edizione dell’International Pop Culture festival, fino al 25 aprile alla Mostra d’Oltremare con 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori nelle varie aree: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e Kids.

Magister è Davide Toffolo, in concerto con Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno.

L’affiche è di Frank Miller.

Con il sostegno della Regione Campania, tra gli ospiti internazionali della ripartenza dopo due anni, il creatore di ‘Gran Turismo’ Kazunori Yamauchi (Giappone), i fumettisti Frank Cho (USA), Johnny Ryan (USA), Ruppert & Mulot (Francia); le attrici Yolanda Lynes (USA) e Krista Kosonen (Finlandia). Tra gli italiani Zerocalcare, Tanino Liberatore, Sio, Giuseppe Camuncoli, Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Mirka Andolfo, Pera Toons; gli attori Salvatore Esposito, Greta Scarano, Adriano Giannini; Maurizio De Giovanni. In attesa dei premi, quello Speciale alla Carriera va a Eiichiro Oda (One Piece).

Venti le mostre, da Toffolo a ‘Manga Heroes’ al MANN. Per cinema e tv c’è attrice di ‘Black Widow’ Yolanda Lynes, si presenteranno i contenuti inediti di Top Gun: Maverick, le anteprime italiane di ‘Mister 8’ con Krista Kosonen, un nuovo episodio della serie sci-fi ‘Halo’, il sudcoreano ‘Shark The Beginning’ e ancora anteprime di ‘Bang Bang Baby’ , ‘La Cena Perfetta’, ‘The Bunker Game’, ‘Io e Lulù’. Tanto sarà lo spazio per gli anime giapponesi. Con l’Italian Game Jam, giochi da tavolo e di ruolo. Per i Videogiochi, tanti ospiti e un talk con il più noto pro player italiano, Pow3r. Padiglione gemello per gli e-Sports, ESL Arena con un intero evento dedicato a FIFA 22.

All’Asian Village onore a One Piece, il manga dei record e due Music Talk con Melancholia, Sick Luke, i Mandark e Voodoo Kid.

Musica dal vivo con Nello Taver, Bove, Thru Collected, TheRivati, Kenobit. Novità lo spazio PizzaCon. Il salone è stato presentato al MANN con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (‘Sosteniamo questo evento che promuove la cultura giovanile, un unicum che arricchisce l’offerta della Campania’) e il direttore Claudio Curcio. Tra i partner La città dei Robot al PalaEden. (ANSA).