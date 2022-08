Concerto Al chiaro di luna di Angelo Villari venerdì 5 a Villa San Michele ad Anacapri.

Si intitola ”Al chiaro di luna” il recital pianistico che Angelo Villari interpreterà venerdì 5 agosto alle ore 20 nell’ambito della rassegna concertistica di Villa San Michele ad Anacapri.

Come sottolinea l’artista: ”Sarà un breve viaggio tra miniature pianistiche. Il programma propone al pubblico opere di Robert Schumann e Franz Schubert oltre che dei compositori italiani Baldassarre Galuppi e Ottorino Respighi, spaziando dal periodo pre-classico fino a quello impressionistico-tardo romantico, offrendo uno spettacolo di grande bellezza e raffinatezza”.

”Come di consueto, il mese di agosto è all’insegna di concertisti italiani – sottolinea la soprintendente di Villa San Michele, Kristina Kappelin – che propongono repertori per solo piano dalle pagine dei compositori più amati e conosciuti, ma non mancano, come in questo caso, incursioni meno celebrate, grazie allo studio e alla bravura di pianisti come Villari”.

La rassegna musicale di Villa San Michele – che ha riscontrato un crescente entusiasmo nel pubblico caprese – termina venerdì 12 agosto ed è organizzato grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, presso il bookshop del museo, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu