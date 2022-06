Convivio Armonico, gli ultimi 3 appuntamenti con la musica barocca a San Francesco di Paola.

La Primavera Barocca della rassegna Convivio Armonico – XXI edizione dedicata alla musica Napoletana del ‘700, chiude la stagione con gli ultimi 3 appuntamenti il 5, 12 e 25 giugno nelle chiese del centro storico di Napoli – alla Basilica Reale di S. Francesco di Paola a Piazza del Plebiscito e alla Chiesa di S. Caterina a Formiello per il ciclo Suoni in Basilica e Suoni nei Luoghi Sacri e presso la Sala De’ Musici – Chiesa dell’Ecce Homo per il ciclo Musica Nel Corpo di Napoli.

Nell’ambito del programma “Sguardi Obliqui”, domenica 5 giugno ( ore 19.30) nella Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito il Quartetto dell’Ensemble Lirico Italiano –formato dai violinisti Giuseppe Carotenuto – Alessia Avagliano, Francesco D’arcangelo violoncello e Luigi Lamberti contrabasso – eseguirà un programma incentrato sull’incontro tra la prima e ultima delle sonate a quattro di G. Rossini, con la bellissima sonata per violino e violoncello di M. Ravel.

Seguirà per il programma “Vocalita’ Barocca tra Sacro e Profano”, domenica 12 giugno ( ore 20.30) presso la Sala De Musici/Chiesa dell’Ecce Homo in Via Banchi Nuovi, il concerto Visioni Sonore…Da Scarlatti A Piazzolla con il Phoinikes Sax Quartet , vincitori del REATE Festival 2021 (Premio Speciale Città di Rieti) – formato da Matteo Di Giuliani sax soprano, Luigina Battisti sax alt, Danilo Coltella sax tenore, Luca D’angeli sax baritono. Omaggio alla Scuola Napoletana con nuove trascrizioni per il quartetto di opere di Domenico Scarlatti e Domenico Cimarosa in un programma che si slancia poi nel contemporaneo con Iturralde, Di Cosimo, Stracchi, Molinelli, e Piazzolla.

Infine per il ciclo “La Voce Dell’organo”, sabato 25 giugno (ore 19.00) presso la Chiesa di S. Caterina a Formiello in Piazza Enrico de Nicola, luogo emblematico dove sorgeva il Conservatorio di S.Onofrio a Capuana uno dei quattro Conservatori di Napoli con il secondo concerto dedicato agli organi storici – con l’ organo De Martino del 1718, il noto mezzosoprano Elisabetta Pallucchi e Maurizio Maffezzoli offriranno un programma dal titolo emblematico, Barocco Sacro: Spagna e Italia a Confronto, con opere di autori come A. De Cabezon, F.Correa de Arauxo, P. Bruna, G. da Viadana, G.Quirici.

La rassegna è a cura di AREA ARTE Associazione culturale Mediterranea, che da anni conduce studi e ricerche approfondite sulla musica napoletana del ‘600 e del ‘700 e ne promuove la diffusione e la valorizzazione.

Anche per questa difficile stagione 2022, affidata alla direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, docente presso il Conservatorio “N. Sala” di Benevento, sarà dato spazio a recuperi di partiture dal Settecento Napoletano, alla presentazione di progetti discografici e seminari inerenti la Scuola Musicale Napoletana, continuando parallelamente a valorizzare opere del repertorio contemporaneo con un’ attenzione particolare ai compositori campani, e al patrocinio delle nuove generazioni di valenti strumentisti.

Convivio Armonico sarà anche in Tour: a partire da giugno, per la seconda parte della stagione 2022 si terranno concerti in collaborazione con Associazioni e Enti tra Piemonte, Friuli, Umbria, Marche, Lazio e Puglia

La stagione nelle sue varie articolazioni e momenti si arricchirà di momenti di presentazione di pubblicazioni discografiche ed editoriali inedite sulla musica strumentale del ‘600 e ‘700 Napoletano e italiana, oltre ad iniziative volte a far conoscere ai giovanissimi il patrimonio musicale napoletano.

Si ringraziano per l’ospitalità e la collaborazione:

M.Rev. Padre Mario Savarese Rettore della Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola,

la comunità dei Frati Minimi

Don Carmine Amore Parroco della Chiesa di S. Caterina a Formiello

Monsignor Enrico Ferrara Parroco della Chiesa di S. Orsola a Chiaia

Il ciclo di concerti è dedicato alla memoria della cantante e artista PINA CIPRIANI.

#beancient #spring #summerconcert #AreaArte #LeMusichedacamera #MusicaAntica