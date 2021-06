Sabato 10 luglio Rotonda Diaz ore 18:30

Terza conferenza nazionale sulle terapie domiciliari precoci per ribadire il diritto dei cittadini di poter essere curati a domicilio e per poter continuare la raccolta delle sottoscrizioni della petizione, da indirizzare a Speranza, onde poter chiedere il coinvolgimento dei medici del comitato nella revisione dei protocolli di cura domiciliare e delle linee guida, come era stato stabilito dal senato in data 8 aprile 2021.