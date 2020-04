culturacampania, le iniziative di Pasqua a cura di Scabec.

Questa settimana la Scabec, la società della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei Beni Culturali, propone sulla piattaforma Campaniartecard.it e sui propri canali social una serie di appuntamenti e di novità, per vivere e godere del nostro patrimonio culturale anche da casa.

Giovedì 9, alle ore 19.00 VESUVIUS 79 d.C.

In collaborazione con il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e la Fondazione Cives, sarà trasmesso Vesuvius 79 d.C., video-spettacolo di grande impatto che ricostruisce i momenti dell’eruzione, attraverso le lettere di Plinio il Giovane a Tacito e la narrazione dell’archeologo Gianmatteo Matullo. Una cronaca avvincente dei fatti accaduti in quella tragica giornata, grazie ad atmosfere visive e sonore, frutto di un mix di teatralità ed effetti digitali.

Diretta su pagina Facebook Scabec e video disponibile su Youtube

Venerdì 10, ore 19.00 I PERCORSI DELLA CROCE

Nei giorni della Passione e della Pasqua arriva in rete il documentario per raccontare i percorsi della Croce in Campania e la loro storia tra arte e tradizione. Un film prodotto dalla Regione Campania, con la Scabec, e dall’Università Suor Orsola Benincasa , arricchito – per questi giorni di emergenza da Coronavirus – dalla possibilità di visitare i luoghi raccontati almeno in maniera virtuale con gli itinerari che la Scabec proporrà sui suoi canali social ogni settimana a partire dal Venerdì Santo. Inserito nel più ampio progetto della Regione Campania per la promozione degli itinerari religiosi, “I percorsi della Croce” è un mediometraggio di 26 minuti, nato da un’idea del Rettore della UNISOB Lucio d’Alessandro e del Presidente di Scabec Antonio Bottiglieri. Protagonisti del racconto sono il filosofo Massimo Cacciari, il Cardinale Gianfranco Ravasi, l’antropologo Marino Niola e lo storico dell’Arte Pierluigi Leone de Castris che ne è anche il curatore scientifico.E’ visibile sui canali social e youtube della Scabec e della UNISOB. Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio culturale e religioso ci saranno (su campaniartecard.it) a partire dal Venerdì Santo e ogni settimana gli itinerari virtuali di Scabec. Si inizia Venerdì 10 aprile con I CROCIFISSI PIU’ ANTICHI (Napoli, San Domenico Maggiore – Abbazia di Sant’Angelo in Formis – Benevento, Duomo – Mirabella Eclano (Av), Chiesa di Santa Maria Maggiore).

Sabato 11, ore 19.00 SABATO CON VIVIANI

Secondo appuntamento di “Sabato con Viviani”, il programma Video, documenti, foto e ospiti adatti ad un pubblico di tutte le età per raccontare e ricordare Raffaele Viviani, drammaturgo, attore e poeta di cui quest’anno ricorre il settantesimo anno dalla morte. Un progetto social, realizzato dalla Scabec, pensato per queste giornate in cui il teatro si è spostato nei palcoscenici virtuali della rete, curato da Giulio Baffi con la collaborazione di Antonia Lezza e Pasquale Scialò. “Sabato con Viviani” è un tassello del più ampio progetto “Cantieri Viviani”, voluto dalla Regione Campania, realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival in collaborazione con Le Nuvole e anch’esso a cura di Giulio Baffi.

Continuano inoltre le iniziative #culturacampania sui canali social: con Spotify sono proposte le originali playlist ispirate alle bellezze naturali e i luoghi d’arte della Campania; il canale youtube di Lezioni di Storia Festival”; sul canale instagram, con @campaniartecard e #mycampania un racconto del patrimonio culturale della regione attraverso gli occhi dei viaggiatori con le loro foto in un unico grande album digitale.

Prosegue anche il progetto Canta Suona e Cammina, che ogni settimana propone un video-racconto dei progressi dei circa 300 ragazzi delle sette bande, seguiti a distanza in questo periodo di restrizioni, sia dai loro maestri di musica che dai tutor e che si esercitano su un brano che viene poi proposto anche al pubblico.

E’ inoltre disponibile sul sito www.100scarlatti.it il fumetto – consultabile e scaricabile – dal titolo “Il sogno di Donna Emilia” realizzato in collaborazione con il COMICON. E’ il racconto della fondatrice dell’Associazione Alessandro Scarlatti, realizzato in occasione della mostra per il centenario dell’associazione “Napoli – musica ininterrotta” allestita al Museo Pignatelli.

www.facebook.com/scabecspa

https://www.instagram.com/scabecspa/