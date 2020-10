Il Servizio Ufficio di Gabinetto / Centro Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, S.I. Impresa, azienda speciale unica della Camera di Commercio di Napoli (parte della rete europea EEN) , il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” e EITD Scarl ha organizzato per il prossimo 3 novembre, ore 15.00 l’iniziativa

intitolata “DIALOGO CON I CITTADINI. Gli effetti dell’emergenza COVID19

sul mercato interno e la libertà di circolazione”.

Il tema della discussione individuato riveste particolare importanza per una

città come Napoli e più in generale per la regione Campania, per il

forte impatto di questi effetti sull’economia e sul mercato turistico,

come confermato dagli eventi anche recentissimi che si sono registrati a

livello locale. L’evento vuole ricalcare il modello dei “Dialoghi”, per

avvicinare i cittadini alle Istituzioni europee dando loro la

possibilità di esprimere opinioni e ottenere risposte su questioni che

riguardano la loro quotidianità. Di seguito il Programma del Dialogo:

Indirizzi di saluto

Paola Cardone, Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Napoli – Responsabile del Centro Europe Direct Napoli

Vito Borrelli, Vice-Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

Intervengono

Rosaria Galiero, Assessore al Commercio, ai Mercati e alle attività produttive della Città di Napoli

Andreas Schwab, Parlamentare europeo / Presidente delegazione cooperazione settentrionale e SEE / EFTA

Membro Commissione mercato interno e protezione dei consumatori

Brando Benifei, Parlamentare europeo / Membro Commissione mercato interno e protezione dei consumatori

Fabrizio Luongo, Vice-Presidente vicario della Camera di Commercio di Napoli / Presidente S.I. Impresa, azienda speciale unica della Camera di Commercio di Napoli

Testimonianze dal mondo delle Imprese

Modera

Fabio Ferraro, Professore di Diritto dell’Unione Europea e Direttore del Corso di perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei diritti” Università “Federico II” di Napoli.

Vista l’emergenza COVID-19 ancora in atto, l’evento dovrà svolgersi in modalità a distanza. Partecipare è semplice: occorre scrivere una email a europedirect@comune.napoli.it con oggetto DIALOGO CON I CITTADINI e noi invieremo l’invito per partecipare.

Potrai seguirlo comodamente da smartphone, tablet o pc.

A martedì!

“È il momento dell’Europa, il momento in cui l’Europa deve indicare la via di uscita da questa fragilità per approdare a una nuova vitalità.” Ursula von der Leyen