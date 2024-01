Ester e l’Ape su Fiore BlU’, sabato 27 alla Casa del Mandolino Napoletano

LA CASA DEL MANDOLINO E DELLE ARTI DEL MEDITERRANEO

piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli Presenta Sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18,30 ESTER E L’ APE SU FIORE BLÙ Un Concerto in un racconto in memoria della Shoah

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria la Casa del Mandolino e delle Arti del Mediterraneo presenta uno spettacolo di Musica e Prosa, che invita alla riflessione sull’importanza che ha rivestito l’ Arte per la sopravvivenza e per la salvaguardia, la difesa della Dignità Umana dei prigionieri nei campi di concentramento.