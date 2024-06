Evento di beneficenza promosso dai Lions Club Augustus di Roma e da “Sì Viaggiare” a favore di S.O.S. Villaggi dei Bambini

Sabato 8 giugno alle ore 18, presso “In Arte Vesuvio” di Via Nazario Sauro a Napoli, si terrà un aperitivo solidale promosso dall’associazione Lions – Club Augustus di Roma a favore dell’organizzazione internazionale “S.O.S. Villaggi dei Bambini”.

La serata di beneficenza si inserisce nella seconda edizione di “Sì Viaggiare – oltre l’immaginazione”, un format ideato da Stefania e Maria Punzo, in cui il tema del viaggio è declinato in tutte le sue forme. Il viaggio interiore sarà illustrato dalla mental coach Maria Punzo.

Il viaggio esteriore avrà la consulenza dell’agente di viaggio Stefania Punzo. Saranno presentate le prossime mete del 2024 e ci sarà anche la presentazione del libro di Gian Stefano Spoto “Dive – Le donne e gli uomini di Marlene Dietrich”. Ci sarà anche il viaggio nella musica con la presenza della cantante Roberta Tondelli che intratterrà gli ospiti con alcune canzoni tratte dal suo nuovo album “Tutta la vita affacciata all’ammore”.

A presentare la serata ci sarà la giornalista Valeria Grasso, che lancerà l’asta silenziosa di alcuni prodotti vintage raccolti per sostenere “S.O.S. Villaggi dei Bambini”. La responsabile della comunicazione dell’associazione Francesca Landi presenterà i prossimi progetti di S.O.S. Villaggi dei Bambini.

«Sono molto affezionata a questo format di “Sì Viaggiare” che spero possa crescere sempre di più nei prossimi anni con appuntamenti periodici, perché il viaggio, che è la metafora stessa della vita, sia per tutti noi più lungo possibile e ricco di esperienze.

E poi non ci può essere nessun viaggio reale o simbolico se non consideriamo anche i “meno fortunati”. È per questo che per noi il viaggio nella solidarietà è quello più importante», ha dichiarato Maria Punzo, mental coach e autrice del libro Fattore Z dedicato ai nativi digitali.