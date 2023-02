Fabrizio Bosso omaggia Stevie Wonder sabato 11 all’Auditorium Salvo D’Acquisto.

Sul palco dell’Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen, sabato 11 febbraio 2023, prosegue la rassegna Musicale “VomeroSuona” con il trombettista Fabrizio Bosso e il suo Quartetto che omaggeranno il grande Stevie Wonder (che si è recentemente esibito con special guest ai Grammy Awards 2023) con lo spettacolo “We Wonder”.

L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo unico della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e irripetibile questo concerto. Il repertorio prevede alcune delle canzoni più significative di Wonder, attingendo a un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni Sessanta fino all’ultima pubblicazione del 2004: Another Star, Isn’t She Lovely, My Cherie Amour, ma anche Sir Duke e Moon Blue sono solo alcuni dei brani che verranno interpretati dal vivo. Non mancherà ovviamente Overjoyed, pubblicato come singolo su tutte le piattaforme digitali e che ha anticipato l’uscita del nuovo album per Warner Music.

Non è stata questa una scelta a caso, perché Overjoyed parla anche di sogni che si realizzano. È, infatti, un Fabrizio Bosso “felicissimo”, quello che interpreta la musica di Stevie Wonder, suo idolo sin da quando ha cominciato a suonare le prime note alla tromba, ma che rinnova con questo nuovo progetto anche la scelta fatta quando era poco più che adolescente, ovvero, diventare musicista.

La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, la batteria di Nicola Angelucci, sono i protagonisti assoluti di un omaggio alla musica di uno degli artisti più iconici di tutti i tempi.

Posto Unico 1° settore numerato €. 22.00+ prev.

Posto Unico 2° settore non numerato €. 18.00+ prev.

Biglietti già in vendita presso le prevendite abituali

Info ; 081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726

FB ; Napoli Jazz Club | Gruppo FB ; Quelli del …..napoli jazz club

Parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze del teatro tariffa unica €. 5.00 dalle 20 alle 23

La rassegna “Vomero Suona ” da due anni prova a colmare un vuoto che da sempre si avverte a Napoli per ciò che riguarda l’offerta di musica jazz durante la stagione invernale, in particolare nel quartiere Vomero, dove a fronte di una popolazione residente di oltre 150.000 abitanti, le strutture in grado, durante il periodo invernale di offrire una occasione di importante arricchimento culturale, di intrattenimento per giovani e di aggregazione sociale sono praticamente inesistenti, questo già da prima dell’esplosione della pandemia, che ha solo peggiorato la situazione esistente.

